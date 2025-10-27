6% चढ़ा SpiceJet का शेयर, 3 महीने के हाई पर भाव, ऐसा क्या हुआ कि दिखी तेजी?

संक्षेप: SpiceJet Share Price: एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 40.59 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

SpiceJet Share Price: एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 40.59 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस उछाल के बाद कंपनी के शेयर 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तीन कारोबारी दिन में स्पाइस जेट के शेयरों की कीमतों में 22.50 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, स्पाइस जेट का शेयर आज सोमवार को 38.19 रुपये के लेवल पर खुला था।

क्यों दिखी तेजी? स्पाइस जेट के शेयरों में तेजी के पीछे की वजह एक खबर है। कंपनी ने कहा है कि वह इस ठण्डियों के सीजन में 250 फ्लाइट रोजाना ऑपरेट करेगी। बीते गर्मियों के सीजन में कंपनी रोजाना 125 फ्लाइट ऑपरेट करती थी। वहीं, बीते साल ठण्डियों के सीजन में कंपनी ने 150 फ्लाइट ऑपरेट किया था।

कंपनी की तरफ से दी बयान में कहा गया है कि घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट्स में एयर ट्रैवेल की बढ़ती डिमांड की वजह से यह फैसला किया गया है। बता दें, स्पाइस जेट के साथ 19 और एयरक्राफ्ट जुड़ेंगे। जिसके बाद कंपनी रोजाना 250 फ्लाइट्स को ऑपरेट कर पाएगी।

इस रूट पर डायरेक्ट फ्लाइट का ऐलान इसके अलावा स्पाइसजेट ने ऐलान किया है कि वो फुकेट से दिल्ली और मुंबई के बीच नॉन स्टॉप फ्लाइट्स चलाएंगे। जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भी उनकी पकड़ और मजबूत हो सके। बता दें, कंपनी नवंबर 2025 से ऑपरेशनल फ्लीट को दोगुना और किलोमीटर के हिसाब से उपलब्ध सीट को तीन गुना करने का लक्ष्य रखा है।

बीते 1 महीने में स्पाइस जेट के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 31 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 64 रुपये और 52 वीक लो लेवल 28.13 रुपये है।