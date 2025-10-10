Spicejet Ltd Share Price jumped 22 percent after this news came out 2 दिन में 22% की तेजी के बाद 36 रुपये पहुंचा स्टॉक, इस खबर से गदगद निवेशक, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Spicejet Ltd Share Price jumped 22 percent after this news came out

2 दिन में 22% की तेजी के बाद 36 रुपये पहुंचा स्टॉक, इस खबर से गदगद निवेशक

Spicejet Ltd Share Price: एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के शेयरों में शुक्रवार को करीब 9 प्रतिशत की तेजी दिन में दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे की वजह स्पाइस जेट की तरफ से दी जानकारी है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उसने 3 नए एयक्राफ्ट को अपने फ्लीट में जोड़ा है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
2 दिन में 22% की तेजी के बाद 36 रुपये पहुंचा स्टॉक, इस खबर से गदगद निवेशक

Spicejet Ltd Share Price: एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट के शेयरों में शुक्रवार को करीब 9 प्रतिशत की तेजी दिन में दर्ज की गई। इस उछाल के पीछे की वजह स्पाइस जेट की तरफ से दी जानकारी है। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उसने 3 नए एयक्राफ्ट को अपने फ्लीट में जोड़ा है। इस 3 एयरक्राफ्ट में दो बीईंग 737s और Airbus A340 है। कपनी ने छुट्टियों के सीजन को देखते हुए इस 3 एयरक्राफ्ट को अपने फ्लीट से जोड़ा है।

शुक्रवार को बीएसई में स्पाइस जेट के शेयर 32.55 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8.70 प्रतिशत की तेजी के साथ 35.97 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। महज 2 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 22 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

ये भी पढ़ें:डॉली खन्ना ने इस कंपनी में बढ़ाई हिस्सेदारी, 200 रुपये से कम का है शेयर

कंपनी ने क्या कुछ कहा है?

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि नए प्लेन 10 और 11 अक्टूबर से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। कुल 20 एयरक्राफ्ट अक्टूबर से नवंबर के बीच स्पाइसजेट का हिस्सा बनेंगे। वहीं, मध्य दिसंबर तक 4 नए प्लेन और कंपनी के बेड़े का हिस्सा बनेंगे।

बीते एक महीने में स्पाइस जेट के शेयरों का भाव 5.32 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी 2025 में स्पाइस जेट के शेयरों की कीमतों में 38 प्रतिशत की गिरावट आई है। 1 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 46 प्रतिशत टूटा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 68.98 रुपये और 52 वीक लो लेवल 28.13 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 4440 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:LG और Tata Capital के IPO पर नहीं लगा पाए दांव? आज दे रही एक बड़ी कंपनी दस्तक

10 साल में 18% चढ़ा स्टॉक

3 साल से कंपनी के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 13 प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, 5 साल में स्पाइस जेट का शेयर 30.36 प्रतिशत गिरा है। बता दें, 10 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 18 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

SpiceJet Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।