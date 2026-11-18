मुख्य बातें

मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइसजेट (SpiceJet) के यात्रियों को लगातार 2 दिन तक उड़ानों में परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार को एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 से कथित तौर पर कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी, जबकि मंगलवार रात भी यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि कई यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे और उन्हें अपनी यात्रा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही थी। बता दें कि फंड जुटाने को लेकर कंपनी के बोर्ड की आज 18 नवंबर 2026 को बैठक भी है। इन सबके बीच कंपनी के शेयर करीब 5% तक चढ़ गए हैं।

आज स्पाइसजेट की बोर्ड मीटिंग

स्पाइसजेट का बोर्ड आज 18 नवंबर को मीटिंग करेगा, जिसमें नए कैपिटल जुटाने के प्रपोजल पर विचार किया जाएगा, क्योंकि एयरलाइन फाइनेंशियल और ऑपरेशनल चुनौतियों से जूझ रही है, जिससे उसके फ्लाइट ऑपरेशन पर असर पड़ा है। एक रेगुलेटरी फाइलिंग में एयरलाइन ने कहा कि बोर्ड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट सिक्योरिटीज या दूसरे परमिटेड इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए फंड जुटाने पर विचार करेगा। प्रस्तावित फंडरेज प्रेफरेंसियल इश्यू, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट या किसी दूसरे परमिटेड रूट से किया जा सकता है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

बुधवार, 18 नवंबर 2026 को खबर लिखे जाने तक (11;30am पर) Spicejet Ltd के शेयर 4.95% तेजी के साथ 9.97 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

आपको बता दें कि मंगलवार को फ्लाइट पकड़ने पहुंचे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों कहना है कि वे शाम करीब 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन इसके बाद लंबे समय तक कोई विमान रवाना नहीं हुआ। यात्रियों को उड़ान के समय को लेकर लगातार अनिश्चितता बनी रही। आखिरकार, करीब 9 घंटे इंतजार करने के बाद उनकी फ्लाइट बुधवार सुबह लगभग 4 बजे रवाना हुई।

एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी गई एडवाइजरी

स्पाइसजेट (SpiceJet) की उड़ानों में परिचालन संबंधी दिक्कतों को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें यात्रियों को एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने और एयरलाइन से संपर्क कर ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई। एयरपोर्ट की ओर से बताया गया कि स्पाइसजेट (SpiceJet) की ऑपरेशन संबंधी चुनौतियों के कारण मुंबई से आने-जाने वाली कुछ उड़ानों पर असर पड़ सकता है। यात्रियों को बिना फ्लाइट की पुष्टि किए एयरपोर्ट पहुंचने से बचने की सलाह दी गई।

सोमवार को टर्मिनल के बाहर इंतजार करते रहे यात्री

सोमवार को भी मुंबई एयरपोर्ट पर स्थिति काफी खराब रही। निर्धारित समय पर फ्लाइट पकड़ने पहुंचे कई यात्रियों को कथित तौर पर टर्मिनल के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ऐसे में उन्हें बाहर इंतजार करना पड़ा। यात्रियों का आरोप था कि उन्हें उड़ान कब रवाना होगी, इसमें कितनी देरी है और आखिर परेशानी किस वजह से हो रही है, इसकी सही जानकारी नहीं दी जा रही थी।

एयरपोर्ट से सामने आए वीडियो और तस्वीरों में स्पाइसजेट (SpiceJet) के काउंटर के पास यात्रियों की बड़ी भीड़ दिखाई दी। लंबे इंतजार से परेशान लोगों ने एयरलाइन के खिलाफ नाराजगी जताई और नारेबाजी भी की। यात्रियों की शिकायत थी कि देरी के साथ-साथ जानकारी की कमी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी।

यात्रियों को रिफंड का भरोसा

उड़ानों में हुई देरी और अव्यवस्था को लेकर स्पाइसजेट (SpiceJet) की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, यात्रियों को टिकट का पैसा वापस करने का विकल्प दिया गया। एयरलाइन की ओर से रिफंड की रकम 7 दिनों के भीतर खाते में जमा करने का आश्वासन दिया गया।

पहले भी ऑपरेशन समस्याओं से जूझ रही एयरलाइन

स्पाइसजेट (SpiceJet) की उड़ानों में यह परेशानी ऐसे समय सामने आई है, जब एयरलाइन पिछले कुछ दिनों से परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है। पिछले सप्ताह दुबई से आने-जाने वाली उसकी चार उड़ानें रद्द करनी पड़ी थीं। इसकी वजह ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी Dnata द्वारा चेक-इन सेवाएं रोकना बताया गया था।

रिपोर्टों के मुताबिक, स्पाइसजेट (SpiceJet) पर Dnata का करीब 14 मिलियन UAE दिरहम (लगभग 3.58 करोड़ रुपये) से अधिक बकाया था। भुगतान से जुड़े विवाद के कारण चेक-इन सेवाएं रोक दी गई थीं। हालांकि, यह रोक 12 नवंबर तक ही सीमित थी।

दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट भी जारी कर चुके हैं चेतावनी

स्पाइसजेट (SpiceJet) की ऑपरेशनपरिचालन समस्याओं को देखते हुए देश के बड़े एयरपोर्ट भी यात्रियों को पहले से सतर्क कर रहे हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGIA) ने शुक्रवार को एडवाइजरी जारी कर संभावित उड़ान व्यवधानों के बारे में जानकारी दी थी।