इस कंपनी का बढ़ा घाटा लेकिन शेयर पर टूटे निवेशक, कीमत 40 रुपये से भी कम
संक्षेप: प्राइवेट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का घाटा बढ़ गया है। इस तिमाही में घाटा बढ़कर 635.42 करोड़ रुपये हो गया। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर पर निवेशक टूट पड़े। स्पाइसजेट के शेयर की बात करें तो कीमत 40 रुपये से कम है।
SpiceJet share price: चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के दौरान घरेलू एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट का घाटा बढ़ गया है। इस तिमाही में घाटा बढ़कर 635.42 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी को 447.54 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। विदेशी विनिमय नुकसान को हटाकर स्पाइसजेट को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 447.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 424.26 करोड़ रुपये था।
कंपनी की आय में गिरावट
बीएसई को दी गई सूचना के अनुसार चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एयरलाइन कंपनी की कुल आय घटकर 835.31 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,078.21 करोड़ रुपये थी। स्पाइसजेट को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उसका वित्तीय प्रदर्शन सकारात्मक रहेगा। बता दें कि स्पाइसजेट को बंद पड़े विमानों के बेड़े से संबंधित 120 करोड़ रुपये और सेवा में वापस आने वाले विमानों के संबंध में 30 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ा।
स्पाइसजेट के शेयर का हाल?
स्पाइसजेट एयरलाइन के शेयर की बात करें तो यह बुधवार को 34.06 रुपये के निचले स्तर से करीब 5 पर्सेंट बढ़कर 35.98 रुपये के स्तर पर था। इस शेयर ने 4.17% की तेजी के साथ 35.48 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 63.40 रुपये है। शेयर के 52 हफ्ते का लो 28.13 रुपये है।
क्या कहा कंपनी के एमडी ने?
स्पाइसजेट के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी एमडी अजय सिंह ने वित्तीय परिणामों पर जारी टिप्पणी में कहा कि सितंबर तिमाही कंपनी के अगले चरण के विकास के लिए स्थिति मजबूत करने और जमीनी स्तर पर काम करने का समय रहा। बेड़े के विस्तार पर व्यय के कारण परिणामों में उसका अल्पकालिक असर दिख रहा है। यह रणनीतिक निवेश है जिसका परिणाम तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में दिखने लगेगा।