₹33 के शेयर में लगातार 5 दिन से तेजी, अब 14 फरवरी अहम दिन, निवेशकों की रहेगी नजर
बीते सिर्फ पांच सेशंस में ही इसमें 22 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जिससे निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्टॉक पर टिक गया है। हालांकि, शेयर में तेजी के बावजूद ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कमजोर रहा।
Spice Lounge Food Works Share: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयर में आज मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही शेयर करीब 4 फीसदी उछल गया और बीएसई पर इसका भाव ₹33 तक पहुंच गया। खास बात यह रही कि यह शेयर लगातार पांचवें कारोबारी दिन बढ़त के साथ बंद होने की ओर बढ़ रहा है। बीते सिर्फ पांच सेशंस में ही इसमें 22 फीसदी से ज्यादा की तेजी आ चुकी है, जिससे निवेशकों का ध्यान एक बार फिर इस स्टॉक पर टिक गया है। हालांकि, शेयर में तेजी के बावजूद ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ा कमजोर रहा।
शेयरों में तेजी की वजह
मंगलवार को करीब 12,000 शेयरों का ही लेन-देन हुआ, जबकि इसका एक हफ्ते का औसत वॉल्यूम करीब 45,000 शेयर का रहता है। यानी दाम तो ऊपर गए, लेकिन खरीदारी ज्यादा चौड़ी नहीं दिखी। बाजार जानकारों का मानना है कि निवेशक फिलहाल नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भारी दांव लगाने से बच रहे हैं।
शेयरों के हाल
दरअसल, स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयरों में यह तेजी ऐसे समय आई है जब कंपनी जल्द ही अपने Q3 रिजल्ट (FY26) जारी करने वाली है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि 14 फरवरी 2026 (शनिवार) को बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें दिसंबर 2025 को खत्म तिमाही और 9 महीनों के नतीजों को मंजूरी दी जाएगी। इसी वजह से सेबी के नियमों के तहत कंपनी का ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 2026 से बंद है और नतीजे आने के 48 घंटे बाद ही दोबारा खोला जाएगा। यह पाबंदी कंपनी के अंदरूनी लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों पर लागू है।
अगर शेयर के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। बीते एक महीने में शेयर 10 फीसदी और तीन महीनों में 33 फीसदी टूट चुका है। वहीं, छह महीने में 15 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन दूसरी ओर, एक साल में यह शेयर 131 फीसदी चढ़ा है, तीन साल में 716 फीसदी और पांच साल में करीब 2,700 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।
