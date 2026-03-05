Hindustan Hindi News
250% चढ़ गया यह शेयर, ₹31 पर आया भाव, लगातार तेजी

Mar 05, 2026 12:12 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयरों में आज गुरुवार 5 मार्च को करीब 5% की तेजी देखने को मिली। दलाल स्ट्रीट पर आई इस राहत भरी तेजी के पीछे कंपनी की हाल ही में की गई बड़ी घोषणा को अहम वजह माना जा रहा है।

Spice Lounge Food Works Share: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयरों में आज गुरुवार 5 मार्च को करीब 5% की तेजी देखने को मिली। दलाल स्ट्रीट पर आई इस राहत भरी तेजी के पीछे कंपनी की हाल ही में की गई बड़ी घोषणा को अहम वजह माना जा रहा है। कंपनी ने अपने जोरा वर्ल्ड एक्सपीरिएंशियल इवेंट प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के मशहूर डीजे और ग्रैमी अवॉर्ड विजेता ब्लैक कॉफी का लाइव शो आयोजित किया जाएगा।

क्या है डिटेल

कंपनी के मुताबिक यह बड़ा म्यूजिक इवेंट 2 अप्रैल 2026 को हैदराबाद के क्वैक एरिना में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कलाकार के भारत दौरे का हिस्सा होगा। इस शो के लिए लगभग 50,000 स्क्वेयर फीट में फैला मल्टी-लेवल इमर्सिव वेन्यू तैयार किया जा रहा है, जहां दर्शकों को विश्वस्तरीय लाइव एंटरटेनमेंट अनुभव देने की तैयारी है। कंपनी का कहना है कि इस तरह के बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए वह प्रीमियम लाइव एंटरटेनमेंट स्पेस में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहती है।

ब्लैक कॉफी का यह शो कंपनी के जोरा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। इससे पहले कंपनी ने मशहूर संगीतकार इलैयाराजा के 50 साल के संगीत सफर के जश्न से जुड़े एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी घोषणा की थी। कंपनी का कहना है कि वह क्लासिकल, कंटेम्पररी और ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जैसे अलग-अलग जॉनर के कार्यक्रमों के जरिए बड़े स्तर पर सांस्कृतिक और मनोरंजन इवेंट आयोजित करने की रणनीति पर काम कर रही है।

कंपनी ने क्या कहा

कंपनी के चेयरमैन और डायरेक्टर मोहन बाबू करजेला ने इस मौके पर कहा कि ब्लैक कॉफी इंडिया टूर जोरा वर्ल्ड के बढ़ते इवेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। उनका कहना है कि कंपनी हॉस्पिटैलिटी, संस्कृति और प्रीमियम लाइव इवेंट्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा कंज्यूमर इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है, जिससे लंबे समय में ब्रांड वैल्यू और अलग-अलग तरह के रेवेन्यू अवसर पैदा हो सकें।

शेयरों के हाल

शेयर की चाल पर नजर डालें तो गुरुवार को बीएसई पर स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर करीब 29.98 रुपये के स्तर पर खुला और दिन में 31.47 रुपये तक पहुंच गया। पिछले एक साल में इस शेयर ने लगभग 250% का जोरदार रिटर्न दिया है। हालांकि हाल के महीनों में इसमें उतार-चढ़ाव भी देखा गया है। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 3.29% गिरा है, जबकि बीते तीन महीनों में इसमें करीब 40.71% की गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी का कारोबार

स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स एक हॉस्पिटैलिटी और लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है, जो फूड, ड्रिंक्स, नाइटलाइफ और एंटरटेनमेंट से जुड़े अनुभव उपलब्ध कराती है। कंपनी अपने ब्रांड्स के साथ-साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर भी कई आउटलेट्स चलाती है, जिनमें ब्लेज कबाब, जोरा, सैलूड, बफेलो वाइल्ड विंग्स और विंग ज़ोन जैसे नाम शामिल हैं। जोरा वर्ल्ड के जरिए कंपनी बड़े शहरों में सांस्कृतिक और ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट्स की एक मजबूत श्रृंखला तैयार करने की दिशा में काम कर रही है।

कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2025) में सीमित लेकिन मुनाफे वाला प्रदर्शन दर्ज किया। कंपनी की ऑपरेशनल आय लगभग 0.32 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग स्थिर है। हालांकि कम ऑपरेटिंग खर्च के कारण कंपनी को 0.15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ और प्रॉफिट मार्जिन करीब 47% रहा। इसके बावजूद प्रति शेयर कमाई (EPS) सिर्फ 0.02 रुपये रही, जो यह दिखाती है कि कंपनी अभी अपने नए बिजनेस मॉडल के शुरुआती चरण में है।

