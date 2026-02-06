3 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹31 पर आया शेयर, इस ऐलान का असर
पिछले पांच कारोबारी सत्रों में आई भारी गिरावट के बाद शेयर में अब तेज रिकवरी दिख रही है। बीते तीन दिनों में ही यह स्टॉक करीब 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।
Spice Lounge Food Works: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयरों में आज शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के चलते यह स्मॉल-कैप स्टॉक में आज भी 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लग गया और बीएसई पर ₹31.25 के भाव पर आ गया था। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में आई भारी गिरावट के बाद शेयर में अब तेज रिकवरी दिख रही है। बीते तीन दिनों में ही यह स्टॉक करीब 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।
शेयरों में तेजी की वजह
कंपनी के शेयरों में यह उछाल उसके हालिया एलान के बाद देखने को मिला है। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स ने बताया है कि उसका लाइव कल्चर और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ‘XORA वर्ल्ड’ मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैरिस जयराज का पहली बार हैदराबाद में कॉन्सर्ट आयोजित करने जा रहा है। यह कॉन्सर्ट 26 अप्रैल 2026 को होगा। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि XORA वर्ल्ड, राइटफेस्ट का प्रॉपराइटरी प्लेटफॉर्म है, जो स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स की पूरी तरह से स्वामित्व वाली ग्रुप इकाई है।
कंपनी के मुताबिक XORA वर्ल्ड के जरिए वह टिकट आधारित लाइव एंटरटेनमेंट को एक स्केलेबल बिजनेस के तौर पर खड़ा करना चाहती है, जो उसके बाकी कंज्यूमर बिजनेस को सपोर्ट भी करे। इससे पहले भी कंपनी एलान कर चुकी है कि XORA वर्ल्ड 28 मार्च 2026 को हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में महान संगीतकार इलैयाराजा के 50 साल के संगीत सफर का जश्न मनाने वाला एक बड़ा म्यूजिक इवेंट आयोजित करेगा। इन आयोजनों से साफ है कि कंपनी अब सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहती।
शेयरों के हाल
अगर शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो हाल के महीनों में इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर एक महीने में करीब 25 फीसदी और तीन महीने में 40 फीसदी तक टूट चुका है। छह महीने में इसमें 23 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में इस स्टॉक ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर 125 फीसदी चढ़ा है, तीन साल में करीब 650 फीसदी की तेजी आई है, जबकि पांच साल में इसने करीब 2500 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।