Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Spice Lounge Food Works share hits 5 percent upper circuit staright 3rd day
3 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹31 पर आया शेयर, इस ऐलान का असर

3 दिन से लगातार लग रहा अपर सर्किट, ₹31 पर आया शेयर, इस ऐलान का असर

संक्षेप:

पिछले पांच कारोबारी सत्रों में आई भारी गिरावट के बाद शेयर में अब तेज रिकवरी दिख रही है। बीते तीन दिनों में ही यह स्टॉक करीब 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।

Feb 06, 2026 12:09 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Spice Lounge Food Works: स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स के शेयरों में आज शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मजबूत खरीदारी के चलते यह स्मॉल-कैप स्टॉक में आज भी 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लग गया और बीएसई पर ₹31.25 के भाव पर आ गया था। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में आई भारी गिरावट के बाद शेयर में अब तेज रिकवरी दिख रही है। बीते तीन दिनों में ही यह स्टॉक करीब 15 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका है, जिससे निवेशकों में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शेयरों में तेजी की वजह

कंपनी के शेयरों में यह उछाल उसके हालिया एलान के बाद देखने को मिला है। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स ने बताया है कि उसका लाइव कल्चर और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ‘XORA वर्ल्ड’ मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैरिस जयराज का पहली बार हैदराबाद में कॉन्सर्ट आयोजित करने जा रहा है। यह कॉन्सर्ट 26 अप्रैल 2026 को होगा। कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि XORA वर्ल्ड, राइटफेस्ट का प्रॉपराइटरी प्लेटफॉर्म है, जो स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स की पूरी तरह से स्वामित्व वाली ग्रुप इकाई है।

कंपनी के मुताबिक XORA वर्ल्ड के जरिए वह टिकट आधारित लाइव एंटरटेनमेंट को एक स्केलेबल बिजनेस के तौर पर खड़ा करना चाहती है, जो उसके बाकी कंज्यूमर बिजनेस को सपोर्ट भी करे। इससे पहले भी कंपनी एलान कर चुकी है कि XORA वर्ल्ड 28 मार्च 2026 को हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में महान संगीतकार इलैयाराजा के 50 साल के संगीत सफर का जश्न मनाने वाला एक बड़ा म्यूजिक इवेंट आयोजित करेगा। इन आयोजनों से साफ है कि कंपनी अब सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहती।

शेयरों के हाल

अगर शेयर की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो हाल के महीनों में इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। स्पाइस लाउंज फूड वर्क्स का शेयर एक महीने में करीब 25 फीसदी और तीन महीने में 40 फीसदी तक टूट चुका है। छह महीने में इसमें 23 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई है। हालांकि, लंबी अवधि में इस स्टॉक ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर 125 फीसदी चढ़ा है, तीन साल में करीब 650 फीसदी की तेजी आई है, जबकि पांच साल में इसने करीब 2500 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,