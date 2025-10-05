Spice Lounge Food Works Ltd share jumps 200 percent stock price below 50 rupee 6 महीने में 200% से अधिक का रिटर्न, शेयरों का भाव फिर भी 50 रुपये से कम, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Spice Lounge Food Works Ltd share jumps 200 percent stock price below 50 rupee

Multibagger Stock: इस साल जिन स्मॉल कैप कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। उसमें Spice Lounge Food Works Ltd एक है। कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 03:23 PM
Multibagger Stock: इस साल जिन स्मॉल कैप कंपनियों ने शेयर बाजार में निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है। उसमें Spice Lounge Food Works Ltd एक है। कंपनी के शेयरों का भाव 50 रुपये से कम का है। लेकिन महज 6 महीने में ही इस कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना से अधिक कर दिया है। बता दें, इसी साल कंपनी के शेयरों का बंटवारा भी हुआ है।

कभी 11 रुपये था भाव

6 महीने पहले इस मल्टीबैगर स्टॉक की कीमत महज 10.98 रुपये थी। जोकि शुक्रवार को मार्केट की क्लोजिंग के टाईम पर 39.94 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। यानी महज 6 महीने में ही Spice Lounge Food Works Ltd के शेयरों का भाव 263 प्रतिशत बढ़ा है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। 2025 में कंपनी के शेयरों का भाव 309 प्रतिशत बढ़ा है। जबकि 1 साल में इस स्टॉक ने 710 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

कंपनी का 52 वीक हाई 50.94 रुपये (3 सितंबर 2025) और 52 वीक लो लेवल 4.83 रुपये (7 अक्टूबर 2024) है। कंपनी का मार्केट कैप 2729.23 करोड़ रुपये का है। बता दें, 3 साल में मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को 1021 प्रतिशत और 5 साल में 3246 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। जबकि 5 साल में सेंसेक्स इंडेक्स में 109 प्रतिशत की तेजी आई है।

2025 में हो चुका है शेयरों का बंटवारा

इसी साल मार्च के महीने में कंपनी के शेयरों का बंटवारा 10 हिस्सों में हुआ था। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी। बता दें, जून तिमाही के शेयरहोल्डिंग डाटा के अनुसार कंपनी का 100 प्रतिशत हिस्सा पब्लिक के पास है। इससे पहले मार्च तिमाही में प्रमोटर्स के पास 2.68 प्रतिशत हिस्सा था।

इस कंपनी की शुरुआत 1981 में हुई थी। यह हैदराबाद में स्थित है। कंपनी आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काम करती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

