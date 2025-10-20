5% उछला यह मल्टीबैगर स्टॉक, 6 महीने में दिया 340% का रिटर्न, भाव ₹50 से कम

संक्षेप: Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Spice Lounge Food Works के शेयरों में सोमवार को एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में 42.88 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Spice Lounge Food Works के शेयरों में सोमवार को एक बार फिर से अपर सर्किट लगा है। कंपनी के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की उछाल के बाद बीएसई में 42.88 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। बता दें, Spice Lounge Food Works के शेयर 7 में से 6 कारोबारी दिन को बढ़त के साथ बंद हुए हैं। इस सात सत्रों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18.60 प्रतिशत की तेजी आई है।

चर्चा में है कंपनी Spice Lounge Food Works ने हाल ही में बोर्ड मीटिंग की तारीखों का ऐलान किया था। कंपनी की बोर्ड मीटिंग 23 अक्टूबर 2025 को होगी। इस दिन कंपनी बिजनेस के अधिग्रहण पर फैसला करेगी। बता दें, कंपनी ने अभी तक अधिग्रहण को लेकर कोई भी डीटेल्स साझा नहीं किया है।

क्या है कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन का इतिहास बीते एक महीने में Spice Lounge Food Works के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में कंपनी के शेयरों का भाव 17 प्रतिशत चढ़ा है। यह स्मॉल कैप स्टॉक 6 महीने में 340 प्रतिशत की उछाल दर्ज करने में सफल रहा है। एक साल से Spice Lounge Food Works के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 790 प्रतिशत का लाभ मिला है।

कंपनी का 52 वीक हाई 50.94 रुपये और 52 वीक लो लेवल 4.83 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2858.20 करोड़ रुपये का है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 3404 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

इसी साल मार्च में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। कंपनी के शेयरों को तब 10 हिस्सों में बांट दिया गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो गई थी।