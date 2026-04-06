10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर, 1 साल में किया पैसा डबल, कीमत 30 रुपये से कम
आज 6 अप्रैल को Spice Lounge Food Works के 9000 शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। एक हफ्ते का औसतन ट्रेडिंग वॉल्यूम 22000 शेयरों का है। वहीं, एक महीने का औसतन ट्रेडिंग वैल्यूम 40,000 शेयरों का है।
Mulitbagger Stock: Spice Lounge Food Works के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। 30 रुपये से कम की कीमत वाले इस स्टॉक को आज खरीदने की होड़ सी आज मची थी। 5 प्रतिशत की उछाल के बाद इस स्टॉक का भाव बीएसई में 27.82 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। यह लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। तीन सत्रों में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 15.70 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।
आज 6 अप्रैल को Spice Lounge Food Works के 9000 शेयरों की खरीद और बिक्री हुई है। एक हफ्ते का औसतन ट्रेडिंग वॉल्यूम 22000 शेयरों का है। वहीं, एक महीने का औसतन ट्रेडिंग वैल्यूम 40,000 शेयरों का है।
1 साल में पैसा किया दोगुना
इस कंपनी के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल के दौरान 158 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। जिसकी वजह से पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना हो चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 72.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 9.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 1939 करोड़ रुपये का है।
10 टुकड़ों में बंट चुका है शेयर
दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 581 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, 5 साल में यह स्टॉक 2277 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को कंपनी ने 10 हिस्सों में बांट दिया था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।