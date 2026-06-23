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SpaceX Share Crash: 3 दिन में 23% टूटा एलन मस्क की कंपनी का शेयर, 600 अरब डॉलर डूबे

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • भारी गिरावट के बावजूद स्पेसएक्स का मार्केट कैप अभी भी 2 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बना हुआ है और यह दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है
  • अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी बॉन्ड इश्यू से जुटाई गई पूंजी का उपयोग किस तरह करती है और AI कारोबार से उसे कितना फायदा मिलता है
SpaceX Share Crash: 3 दिन में 23% टूटा एलन मस्क की कंपनी का शेयर, 600 अरब डॉलर डूबे

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शेयरों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सोमवार को कंपनी का शेयर 16% टूटकर 154.60 डॉलर पर बंद हुआ। इसके साथ ही तीन दिनों में शेयर करीब 23% गिर चुका है और कंपनी का मार्केट कैप से 600 अरब डॉलर से ज्यादा खत्म हो गया है।

क्यों टूट रहा है SpaceX का शेयर?

ब्लूमबर्ग के मुताबिक गिरावट की सबसे बड़ी वजह कंपनी की नई बॉन्ड बिक्री योजना मानी जा रही है। स्पेसएक्स पहली बार निवेश-योग्य बॉन्ड जारी कर कम से कम 20 अरब डॉलर जुटाने की तैयारी कर रही है।

विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कारोबार में बड़े निवेश के लिए भारी उधारी लेने जा रही है। इसी आशंका के चलते निवेशकों ने मुनाफावसूली शुरू कर दी।

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IPO के बाद दिखी भारी अस्थिरता

स्पेसएक्स का 75 अरब डॉलर का रिकॉर्ड आईपीओ हाल ही में बाजार में आया था। शुरुआत में शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई, लेकिन अब निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार आईपीओ के समय केवल 4.2% शेयर ही बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध थे। कम फ्लोट और भारी खुदरा निवेशक भागीदारी के कारण शेयर में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

AI पर बड़ा दांव

स्पेसएक्स ने इसी साल फरवरी में एलन मस्क की AI कंपनी xAI का अधिग्रहण किया था। अब कंपनी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने के लिए बड़े निवेश की योजना पर काम कर रही है।

सोमवार को कंपनी ने AI स्टार्टअप रिफ्लेक्शन AI के साथ अरबों डॉलर का कंप्यूटिंग संसाधन उपलब्ध कराने का समझौता भी किया। इससे संकेत मिलता है कि स्पेसएक्स भविष्य में खुद को केवल अंतरिक्ष और सैटेलाइट कंपनी नहीं, बल्कि AI सेक्टर की बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहती है।

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निवेशकों की दिलचस्पी अब भी बरकरार

भारी गिरावट के बावजूद खुदरा निवेशकों की खरीदारी जारी है। आंकड़ों के अनुसार आईपीओ के बाद पहले पांच ट्रेडिंग सेशन में रिटेल निवेशकों ने स्पेसएक्स में 405 मिलियन डॉलर का निवेश किया। दिलचस्प बात यह है कि पिछले सप्ताह रिटेल निवेशकों ने स्पेसएक्स में जितनी खरीदारी की, वह अमेरिका की "मैग्नीफिसेंट सेवन" टेक कंपनियों की कुल खरीदारी से भी अधिक थी।

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आगे क्या रहेगा फोकस?

ब्रोकरेज फर्म KeyBanc Capital Markets ने स्पेसएक्स को "Sector Weight" रेटिंग दी है। विश्लेषकों का मानना है कि स्पेसएक्स अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI सेक्टर में मजबूत ग्रोथ क्षमता रखती है, लेकिन फिलहाल कंपनी के शेयर में भविष्य की अधिकांश संभावनाएं पहले से शामिल हो चुकी हैं। अब निवेशकों की नजर इस बात पर रहेगी कि कंपनी बॉन्ड इश्यू से जुटाई गई पूंजी का उपयोग किस तरह करती है और AI कारोबार से उसे कितना फायदा मिलता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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