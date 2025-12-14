10 टुकड़ों में बंट रहा है यह पेनी स्टॉक, कीमत भी 10 रुपये से कम, रिकॉर्ड डेट करीब

Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Space Incubatrics Technologies Ltd stock going to split into 10 parts check record date here
संक्षेप:

Dec 14, 2025 05:16 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Stock Split: पेनी स्टॉक Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी आलान कर दिया है। जोकि इसी हफ्ते है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट

एक्सचेंज को दी जानकारी में Space Incubatrics Technologies Ltd ने बताया है कि बोर्ड ने शेयरों के बंटवारे की मंजूरी दे दी है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 19 दिसंबर को कंपनी के शेयर एक्स-स्प्लिट के तौर पर ट्रेड करेंगे। यानी इस दिन पेनी स्टॉक को 10 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।

10 रुपये से कम की है कीमत

शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 3.23 रुपये के लेवल पर था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। Space Incubatrics Technologies Ltd का 52 वीक लो लेवल 1.32 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8.61 करोड़ रुपये का है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने के दौरान Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में करीब 21 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 44 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, एक साल में यह स्टॉक 23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 2 साल में पेनी स्टॉक की कीमतों में 141 प्रतिशत की उछार दर्ज की गई है।

बीएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी जीरो प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 100 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
