10 टुकड़ों में बंट रहा है यह पेनी स्टॉक, कीमत भी 10 रुपये से कम, रिकॉर्ड डेट करीब

Stock Split: पेनी स्टॉक Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का भी आलान कर दिया है। जोकि इसी हफ्ते है।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में Space Incubatrics Technologies Ltd ने बताया है कि बोर्ड ने शेयरों के बंटवारे की मंजूरी दे दी है। कंपनी के शेयरों को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 19 दिसंबर को कंपनी के शेयर एक्स-स्प्लिट के तौर पर ट्रेड करेंगे। यानी इस दिन पेनी स्टॉक को 10 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।

10 रुपये से कम की है कीमत शुक्रवार को मार्केट के बंद होने के समय पर Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों का भाव बीएसई में 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 3.23 रुपये के लेवल पर था। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में अपर सर्किट लगा था। Space Incubatrics Technologies Ltd का 52 वीक लो लेवल 1.32 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8.61 करोड़ रुपये का है।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? बीते एक महीने के दौरान Space Incubatrics Technologies Ltd के शेयरों की कीमतों में करीब 21 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले इंवेस्टर्स को अबतक 44 प्रतिशत का लाभ मिला है। बता दें, एक साल में यह स्टॉक 23 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 2 साल में पेनी स्टॉक की कीमतों में 141 प्रतिशत की उछार दर्ज की गई है।

बीएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी में प्रमोटर्स की कुल हिस्सेदारी जीरो प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 100 प्रतिशत हिस्सा है।