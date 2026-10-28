SGB में ₹1 लाख लगाने वालों की चांदी! निवेश की वैल्यू ₹3 लाख के पार, RBI ने तय किया भाव

मुख्य बातें

RBI ने SGB (Sovereign Gold Bond) 2020-21 सीरीज-I के समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कीमत ₹14,159 प्रति ग्राम तय की।

अप्रैल 2020 में SGB (Sovereign Gold Bond) में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2020-21 सीरीज-I की समय से पहले निकासी के लिए कीमत ₹14,159 प्रति ग्राम तय की है। इससे निवेशकों को सोने की कीमतों में तेजी का फायदा मिला है। ऑनलाइन आवेदन पर डिस्काउंट लेकर निवेश करने वालों का मूल निवेश के मुकाबले रिटर्न करीब 209% बैठता है। इसके अलावा उन्हें बॉन्ड पर सालाना ब्याज भी मिलता है। हालांकि, बॉन्ड को समय से पहले भुनाने से पहले टैक्स के नियम समझना जरूरी है। समय से पहले निकासी पर मिलने वाला टैक्स लाभ, तय अवधि पूरी होने पर मिलने वाली छूट से अलग हो सकता है।

SGB का रिडेम्पशन प्राइस ₹14,159 प्रति ग्राम

RBI की 27 अक्टूबर 2026 की घोषणा के मुताबिक, SGB 2020-21 Series I के लिए ₹14,159 प्रति ग्राम का रिडेम्पशन प्राइस 28 अक्टूबर 2026 को लागू होगा। ये बॉन्ड 28 अप्रैल 2020 को जारी किए गए थे। उस समय इनकी इश्यू प्राइस ₹4,639 प्रति ग्राम थी। ऑनलाइन आवेदन करके डिजिटल पेमेंट करने वाले निवेशकों को ₹50 प्रति ग्राम की छूट मिली थी, जिससे उनकी खरीद कीमत घटकर ₹4,589 प्रति ग्राम रह गई।

डिटेल्स प्राइस ऑनलाइन निवेशकों की खरीद कीमत ₹4,589 प्रति ग्राम मूल इश्यू प्राइस ₹4,639 प्रति ग्राम नया रिडेम्पशन प्राइस ₹14,159 प्रति ग्राम ऑनलाइन निवेशकों का प्रति ग्राम मुनाफा ₹9,570 डिस्काउंट वाली कीमत पर रिटर्न करीब 208.5% मूल इश्यू प्राइस पर रिटर्न करीब 205.2%

यह रिटर्न केवल सोने की कीमत में बढ़ोतरी से हुई कमाई को दिखाता है। इसमें बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज और टैक्स शामिल नहीं हैं।

₹1 लाख का निवेश बढ़कर कितना हुआ?

अगर किसी निवेशक ने अप्रैल 2020 में ऑनलाइन डिस्काउंट के साथ ₹4,589 प्रति ग्राम की दर से SGB खरीदे थे, तो सोने की कीमत बढ़ने से उनकी रकम तीन गुने से ज्यादा हो गई है। उदाहरण के लिए, 20 ग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए निवेशक ने कुल ₹91,780 लगाए थे। अब ₹14,159 प्रति ग्राम के रिडेम्पशन प्राइस के हिसाब से इनकी कीमत ₹2,83,180 हो गई है। यानी निवेशक को ₹1,91,400 का मुनाफा होगा। इसमें ब्याज और टैक्स शामिल नहीं हैं।

इसी तरह, ₹1 लाख के निवेश के बराबर रकम अब करीब ₹3.09 लाख हो सकती है। यह एक अनुमान है, क्योंकि SGB में निवेश पूरे ग्राम की यूनिट में होता है। वास्तविक रकम इस बात पर निर्भर करेगी कि निवेशक ने कितने ग्राम के बॉन्ड खरीदे थे।

सोने की कीमत बढ़ने के साथ ब्याज से भी कमाई

SBG (Sovereign Gold Bond) की खासियत यह है कि निवेशकों को सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलने के साथ-साथ ब्याज भी मिलता है। इन बॉन्ड पर शुरुआती निवेश की रकम के आधार पर हर साल 2.5% ब्याज दिया जाता है। ब्याज का भुगतान हर छह महीने में किया जाता है और इसकी दर बॉन्ड की पूरी अवधि के दौरान तय रहती है। यानी सोने की कीमत घटे या बढ़े, ब्याज की दर नहीं बदलती।

उदाहरण के लिए, ₹4,589 प्रति ग्राम की दर से 20 ग्राम SGB खरीदने वाले निवेशक का शुरुआती निवेश ₹91,780 था। इस पर सालाना ब्याज करीब ₹2,294.50 बनता है। साढ़े 6 साल में निवेशक को लगभग ₹14,914 ब्याज मिल सकता है, बशर्ते सभी निर्धारित भुगतान मिल चुके हों। यह रकम रिडेम्पशन पर मिलने वाले पैसे से अलग है। ब्याज पर निवेशक के लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है।

RBI SGB की निकासी कीमत कैसे तय करता है?

SGB का रिडेम्पशन प्राइस सोने की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। RBI के अनुसार, इसके लिए रिडेम्पशन की तारीख से पहले के तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने की प्रकाशित क्लोजिंग कीमतों का साधारण औसत लिया जाता है। 28 अक्टूबर 2026 की निकासी के लिए 23 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2026 की कीमतों को आधार बनाया गया है। ये कीमतें IBJA (India Bullion and Jewellers Association) द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

इस तरह SGB की निकासी कीमत सीधे बाजार में सोने की कीमतों से जुड़ी होती है। हालांकि, निवेशक को मिलने वाला अंतिम लाभ उसकी खरीद कीमत, पहले मिले ब्याज और लागू टैक्स नियमों पर निर्भर करता है।

SGB की मैच्योरिटी कब है?

SGB (Sovereign Gold Bond) की सामान्य अवधि आठ साल होती है। हालांकि, निवेशक पांच साल पूरे होने के बाद निर्धारित ब्याज भुगतान की तारीख पर समय से पहले रिडेम्पशन का विकल्प चुन सकते हैं। अप्रैल 2020 में जारी SGB 2020-21 Series I की मैच्योरिटी अप्रैल 2028 में होनी है। ऐसे में 28 अक्टूबर 2026 का रिडेम्पशन उन निवेशकों के लिए समय से पहले पैसा निकालने का अवसर है, जिन्हें अभी रकम की जरूरत है। लेकिन, केवल सोने की कीमत बढ़ने के आधार पर बॉन्ड भुनाने का फैसला करना जरूरी नहीं है। निवेशकों को अपनी जरूरत, आगे सोने की कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव और टैक्स के असर को भी ध्यान में रखना चाहिए।

SGB बेचने पर कितना टैक्स लगेगा?

SGB से हुए मुनाफे पर टैक्स का नियम समझना भी जरूरी है। दिए गए स्रोत के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से लागू बदलावों के तहत कैपिटल गेन टैक्स में छूट केवल उन व्यक्तिगत निवेशकों को मिलती है, जिन्होंने बॉन्ड मूल इश्यू के समय खरीदे और मैच्योरिटी तक लगातार अपने पास रखे।

इसका मतलब है कि समय से पहले रिडेम्पशन करने पर कैपिटल गेन टैक्स की यह छूट नहीं मिलती, भले ही निवेशक ने बॉन्ड मूल इश्यू के समय खरीदे हों। रिपोर्ट में ऐसे मामलों में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन पर बिना इंडेक्सेशन के 12.5% टैक्स, साथ में लागू सरचार्ज और सेस का उल्लेख है।

इसलिए, जिन निवेशकों को तुरंत पैसों की जरूरत नहीं है, वे अप्रैल 2028 तक बॉन्ड रखने के संभावित टैक्स लाभ पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, छूट की पात्रता और लागू टैक्स की पुष्टि अपने निवेश की स्थिति के अनुसार करनी चाहिए।

निवेशकों के लिए क्या है अहम बात?

SGB 2020-21 सीरीज-I के निवेशकों को सोने की कीमत में आई तेजी से अच्छा रिटर्न मिला है। ऑनलाइन डिस्काउंट वाली खरीद कीमत के मुकाबले रिडेम्पशन प्राइस में करीब 208.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, निवेशकों को सालाना 2.5% ब्याज का लाभ भी मिला है। लेकिन अब बॉन्ड भुनाने या मैच्योरिटी तक रखने का फैसला करते समय तीन बातें देखना जरूरी है, आपको पैसों की जरूरत कब है, समय से पहले निकासी पर कितना टैक्स लगेगा और आगे सोने की कीमतों में क्या बदलाव हो सकता है। यही बातें तय करेंगी कि आपके लिए अभी रिडेम्पशन करना बेहतर है या मैच्योरिटी तक इंतजार करना।