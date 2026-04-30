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इस गोल्ड बॉन्ड ने किया कमाल! ₹1 लाख बने ₹3.95 लाख, निवेशकों को 295% का रिटर्न

Apr 30, 2026 02:23 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RBI (Reserve Bank of India) द्वारा जारी SGB (Sovereign Gold Bond) 2019-20 M सीरीज-VI ने निवेशकों को करीब 295% तक का शानदार रिटर्न दिया है। ₹3,785 के इश्यू प्राइस से बढ़कर रिडेम्प्शन प्राइस ₹14,931 हो गया, जिससे ₹1 लाख का निवेश लगभग ₹3.95 लाख बन गया। साथ ही इसमें 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है।

इस गोल्ड बॉन्ड ने किया कमाल! ₹1 लाख बने ₹3.95 लाख, निवेशकों को 295% का रिटर्न

सोना हमेशा से भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है, लेकिन अब फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल और सुरक्षित विकल्प तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसा ही एक शानदार उदाहरण सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond -SGB) का है, जिसने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देकर चौंका दिया है। हाल ही में RBI (Reserve Bank of India) ने SGB 2019-20 सीरीज-VI के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्प्शन प्राइस घोषित किया है, जिसके तहत निवेशकों को करीब 295% तक का रिटर्न मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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अगर आसान भाषा में समझें, तो इस बॉन्ड को 30 अक्टूबर 2019 को करीब ₹3,785 प्रति ग्राम के इश्यू प्राइस पर लॉन्च किया गया था। अब 30 अप्रैल 2026 को इसका रिडेम्प्शन प्राइस ₹14,931 प्रति यूनिट तय किया गया है, यानी सिर्फ कीमत में अंतर से ही ₹11,000 से ज्यादा का फायदा मिल रहा है। अगर किसी निवेशक ने उस समय ₹1 लाख का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू लगभग ₹3.95 लाख हो चुकी है। यह रिटर्न बिना ब्याज को जोड़े ही है, जबकि SGB पर हर साल 2.5% का अतिरिक्त फिक्स्ड ब्याज भी मिलता है, जो निवेशकों की कमाई को और बढ़ाता है।

SGB की खास बात यह है कि यह सोने में निवेश का एक सुरक्षित और झंझट-फ्री तरीका है। इसमें आपको न तो सोना रखने की चिंता होती है और न ही चोरी या शुद्धता का डर। RBI द्वारा जारी ये बॉन्ड सरकार की गारंटी के साथ आते हैं, इसलिए इसमें जोखिम भी काफी कम माना जाता है। इनका रिडेम्प्शन प्राइस इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिशन (India Bullion and Jewellers Association - IBJA) द्वारा जारी 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बाजार भाव के आधार पर तय किया जाता है।

निवेश की सीमा भी काफी लचीली है। कोई भी व्यक्ति कम से कम 1 ग्राम से निवेश शुरू कर सकता है, जबकि अधिकतम सीमा 4 किलो तक है। ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के लिए यह सीमा 20 किलो तक जाती है। इसके अलावा निवेशकों को हर 6 महीने में ब्याज सीधे बैंक खाते में मिलता है, जिससे यह एक नियमित आय का भी अच्छा साधन बन जाता है।

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SGB ने यह साबित कर दिया है कि सही समय पर किया गया निवेश कितना बड़ा फायदा दे सकता है। खासकर ऐसे समय में जब शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहता है, सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्प निवेशकों को स्थिरता और शानदार रिटर्न दोनों देने की क्षमता रखते हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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