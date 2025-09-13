1 शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड दे रही है कंपनी, शेयरों का भाव ₹25, अगले हफ्ते रिकॉर्ड डेट

Dividend Stock: Southern Gas Ltd गैस लिमिटेड 20वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। कंपनी एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है।

Dividend Stock: Southern Gas Ltd गैस लिमिटेड 20वीं बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रही है। कंपनी एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है। अगले हफ्ते कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे।

हर शेयर पर 50 रुपये का फायदा एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने 19 सितंबर की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी जिन निवेशकों का नाम इस दिन रहेगा उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलेगा।

इस कंपनी पहली बार 2002 में डिविडेंड दिया था। तब कंपनी ने एक शएयर पर 25 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, 2021 से कंपनी लगातार एक शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड देती आ रही है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को Southern Gas Ltd के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। अपर सर्किट लगने के बाद कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 25 रुपये था। बीएसई के डाटा के अनुसार कंपनी के शेयरों में बीते एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिल है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 25 रुपये और 52 वीक लो लेवल 23.81 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 0.06 करोड़ रुपये का है।

जून तिमाही के दौरान कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 66.80 प्रतिशत थी। वहीं, पब्लिक के पास 33.20 प्रतिशत हिस्सा था। इससे पहले मार्च तिमाही के दौरान प्रमोटर के पास 66.76 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, तब पब्लिक की हिस्सेदारी 33.24 प्रतिशत था। यानी प्रमोटर ने एक तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाई है।