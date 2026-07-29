2 दिन में 21% टूटा, दक्षिण कोरिया के बाजार का बुरा हाल, 20 मिनट रोकनी पड़ी ट्रेडिंग
मुख्य बातें
- दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी बुधवार को 10% से ज्यादा लुढ़क गया है
- दो दिन में दक्षिण कोरिया के बाजार में 21% से ज्यादा की गिरावट आई है
- एक महीने में दक्षिण कोरिया का मार्केट 43 पर्सेंट से अधिक टूट गया है
दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट बुधवार को धड़ाम हो गया। मार्केट में तेज बिकवाली देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी (KOSPI) बुधवार को 10 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़क गया। कोस्पी में यह गिरावट एसके हायनिक्स (SK Hynix) के नतीजों के बाद आई है। इस गिरावट के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) से जुड़े इनवेस्टमेंट्स को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोस्पी में तेज गिरावट की वजह से लगातार दूसरे दिन 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी है।
एक महीने में 43% से ज्यादा टूट गया बाजार
दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी (KOSPI) बुधवार सुबह लुढ़ककर 5311.77 पर पहुंच गया। अप्रैल के बाद से इंडेक्स का यह लोएस्ट लेवल है। कोस्पी में मंगलवार को भी 11 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। दो दिन में बाजार 21 पर्सेंट से अधिक टूट गया है। वहीं, पिछले एक महीने में दक्षिण कोरिया के बाजार में 43 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। हालिया मार्केट क्रैश के बावजूद दक्षिण कोरिया का स्टॉक मार्केट, एशिया का बेस्ट परफॉर्मर बना हुआ है।
557% बढ़ा तिमाही मुनाफा, फिर से धड़ाम हो गए शेयर
एसके हायनिक्स (SK Hynix) के शेयर बुधवार को करीब 15 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। तिमाही मुनाफा 557 पर्सेंट बढ़ने के बावजूद एसके हायनिक्स के शेयरों में यह तेज गिरावट आई है। कंपनी के वित्तीय नतीजे बाजार की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में भी बुधवार को 8 पर्सेंट की गिरावट आई है। सैसमंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुवार को अपने वित्तीय नतीजों का ऐलान करेगी। चिप बनाने वाली इन दोनों दिग्गज कंपनियों का इंडेक्स में करीब आधा वेटेज है और इन्होंने इस साल इंडेक्स के गेन में करीब दो-तिहाई योगदान दिया है।
गिरावट पर नोमुरा ने क्या कहा?
ब्रोकरेज हाउस नोमुरा का मानना है कि विदेशी निवेशकों की तरफ से की जाने वाली भारी बिकवाली, सुस्त पड़ते इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट और उतार-चढ़ाव की वजह से दक्षिण कोरिया के इक्विटी मार्केट में हेवी करेक्शन देखने को मिला है। नोमुरा के मुताबिक, लेवरेज्ड ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) और हाल में लॉन्च सिंगल-स्टॉक लेवरेज्ड प्रॉडक्ट्स में तेज ग्रोथ की वजह से उतार-चढ़ाव बढ़ा है। ब्रोकरेज हाउस सिटी (Citi) ने हाल में दक्षिण कोरिया के स्टॉक मार्केट को डाउनग्रेड करके न्यूट्रल कर दिया है। सिटी ने पिछले एक साल तक दक्षिण कोरिया के मार्केट पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी थी। डाउनग्रेड के बावजूद सिटी का कहना है कि वह लॉन्ग टर्म आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस इनवेस्टमेंट थीम पर पॉजिटिव बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।