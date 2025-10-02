373% चढ़ गया है यह शेयर, अब आया बड़ा अपडेट, ₹30 से कम है भाव
South Indian Bank Share: प्राइवेट सेक्टर के बैंक साउथ इंडियन बैंक के शेयर शुक्रवार को निवेशकों की नजर में रहेंगे। ऐसा क्योंकि बैंक ने सितंबर 2025 तिमाही के बिजनेस अपडेट्स जारी किए हैं। साथ ही, बैंक को इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी मिला है। ये घोषणाएं बुधवार को बाजार बंद होने के बाद की गईं।
शेयरों के हाल
पिछले सत्र में साउथ इंडियन बैंक का शेयर 1.38% चढ़कर ₹28.97 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप ₹7,685 करोड़ है। बीएसई पर कुल 4.56 लाख शेयरों की डील हुई, जिसकी वैल्यू लगभग ₹1.33 करोड़ रही। पिछले 2 साल में शेयर ने 236% का रिटर्न दिया है। वहीं, 3 साल में 373% की बड़ी छलांग लगाई है। शेयर का बीटा 1 है, यानी इसमें सालाना आधार पर काफी उच्च उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है।
टेक्निकल पोजीशन
RSI (सापेक्ष शक्ति सूचकांक) 51 पर है, यानी यह न तो ओवरबॉट जोन में है और न ही ओवरसोल्ड में। शेयर 5, 20, 30, 50, 150 और 200 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10 और 100 दिन की एवरेज से नीचे है। बैंक के ग्रॉस एडवांसेज 9% बढ़कर ₹92,287 करोड़ हो गए, जो Q2 FY25 में ₹84,714 करोड़ थे। कुल डिपॉजिट्स ₹1,15,635 करोड़ तक पहुँचे, जिसमें सालाना आधार पर 10% की वृद्धि रही। CASA ₹36,841 करोड़ रहा, जो 10% YoY ग्रोथ है।
क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड
इन्फोमेरिक्स ने बैंक की जारीकर्ता रेटिंग को प्राथमिकता देकर आईवीआर एए/स्टेबल (स्टेबल आउटलुक के साथ आईवीआर डबल ए) कर दिया है, जो पहले आईवीआर एए-/स्टेबल था। बता दें कि त्योहारों के सीजन से पहले यह बिजनेस अपडेट और रेटिंग अपग्रेड बैंक की मजबूती और निवेशकों के भरोसे को और बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।