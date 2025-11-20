52 हफ्ते हाई से क्रैश हुआ यह शेयर, 40 रुपये के नीचे आया भाव, आपका है दांव?
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गया। बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में 325 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय 1,875 करोड़ रुपये पर स्थिर रही।
South Indian Bank stock price: बाजार में तूफानी तेजी के बीच कुछ शेयरों में गुरुवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ऐसा ही एक शेयर साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का है। ट्रेडिंग के दौरान शेयर गुरुवार को 41.65 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूने के बाद क्रैश हो गया। शेयर अपने उच्चतम स्तर से 9.34 प्रतिशत गिरकर 37.76 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का लो 22.12 रुपये है। शेयर का यह भाव अप्रैल 2025 में था।
क्या है बैंक का अपडेट?
हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने सीमांत निधि लागत-आधारित ऋण दरों (एमसीएलआर) में संशोधन किया है, जो 20 नवंबर, 2025 से प्रभावी हैं। अपडेटेड दरें अब ओवरनाइट ऋणों के लिए 8.15 प्रतिशत, एक महीने के लिए 8.60 प्रतिशत, तीन महीने के लिए 9.55 प्रतिशत, छह महीने के लिए 9.60 प्रतिशत और एक वर्ष की अवधि के लिए 9.65 प्रतिशत हैं। इसके अलावा, साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक प्रीमियम बचत खाता शुरू किया है, जिसका उद्देश्य अपनी खुदरा बैंकिंग फ्रैंचाइजी को बढ़ाना है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक एंजेल वन में तकनीकी एवं डेरिवेटिव अनुसंधान के वरिष्ठ विश्लेषक ओशो कृष्णन ने कहा कि साउथ इंडियन बैंक में हाल ही में एक ब्रेकआउट के बाद सुधार देखा गया, जिसके बाद एक जोरदार तेजी आई। उन्होंने कहा कि तकनीकी संकेतक अब ओवरबॉट स्थितियों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे निकट भविष्य में मुनाफावसूली की संभावना बढ़ रही है। विश्लेषक के अनुसार 36-34 रुपये का बैंड एक समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकता है और आगे कोई भी गिरावट मौजूदा अल्पकालिक रुझान को कमजोर कर सकती है। बोनान्जा के तकनीकी विश्लेषक द्रुमिल विठलानी ने कहा कि शेयर ने हाल ही में एक उल्टा हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दर्ज किया, जो एक तेजी के उलटफेर का संकेत था। उन्होंने कहा कि अगर शेयर इस स्तर से ऊपर बना रहता है और खरीदारी होती है, तो तेजी का रुख बरकरार रहेगा और कीमत फिर से 40.50-41.50 रुपये की ओर बढ़ सकती है। हालांकि, 38.40 रुपये से नीचे गिरने पर 37.50 रुपये की ओर एक डीप करेक्शन हो सकता है।
बैंक के तिमाही नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गया। बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में 325 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय 1,875 करोड़ रुपये पर स्थिर रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,878 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान डूबे कर्ज के लिए प्रावधान घटकर 63 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में 110 करोड़ रुपये था। बैंक की ग्रॉस एनपीए दूसरी तिमाही के दौरान घटकर 2.93 प्रतिशत रह गईं, जो सितंबर, 2024 में कुल कर्ज पर 4.40 प्रतिशत थीं।