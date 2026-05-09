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56 रुपये तक जा सकता है यह शेयर, दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ICICI Securities की ताजा इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में शेयर के लिए ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस 56 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से 30% से अधिक है।

56 रुपये तक जा सकता है यह शेयर, दिग्गज ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

South Indian Bank share: बीते शुक्रवार को सुस्त रहे साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 30 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल का अनुमान है। वर्तमान में यह शेयर बीएसई पर 40.91 पर है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 46.85 रुपये है। हालांकि, ब्रोकरेज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का अनुमान है कि शेयर 50 रुपये के पार जाएगा। आइए डिटेल जान लेते हैं।

शेयर का टारगेट प्राइस

घरेलू ब्रोकरेज ICICI Securities की ताजा इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में शेयर के लिए ‘BUY’ रेटिंग बरकरार रखी गई है। इसके साथ ही टारगेट प्राइस 56 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा बाजार भाव से 30% से अधिक है। ब्रोकरेज बैंक के तिमाही नतीजे से गदगद है। ब्रोकरेज ने कहा कि इंडियन बैंक ने Q4FY26 के मजबूत नतीजे पेश किए। इन नतीजों की खास बात यह रही कि लोन/CASA ग्रोथ में तेजी आई और स्लिपेज, ग्रॉस और नेट NPA में जबरदस्त सुधार हुआ।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

साउथ इंडियन बैंक का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में मुनाफा 19 प्रतिशत बढ़कर 407.50 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में बैंक का मुनाफा 342.19 करोड़ रुपये रहा था। निजी क्षेत्र के इस बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की समूची अवधि में उसका मुनाफा 12 प्रतिशत बढ़कर 1,455 करोड़ रुपये हो गया, जो 2024-25 में 1,303 करोड़ रुपये था।

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इस दौरान बैंक के ग्रॉस डेब्ट में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। यह 14.50 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो एक साल पहले 87,579 करोड़ रुपये था। एसेट्स क्वालिटी के मोर्चे पर, बैंक का ग्रॉस एनपीए वित्त वर्ष 2025-26 में कुल डेब्ट का 1.43 प्रतिशत रहा। बता दें कि साउथ इंडियन बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एक रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 0.45 रुपये के डिविडेंड की भी सिफारिश की है।

मैनेजमेंट में भी हुआ है बदलाव

हाल ही में साउथ इंडियन बैंक ने कहा कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक जोस जोसेफ कट्टूर को अपना गैर-कार्यकारी अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त किया है। बैंक के मुताबिक यह नियुक्ति 23 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी और उनका कार्यकाल तीन साल का होगा। यह नियुक्ति आरबीआई द्वारा तीन फरवरी, 2026 को दी गई मंजूरी के बाद की गई है। कट्टूर के पास भारतीय रिजर्व बैंक में तीन दशक से अधिक का शानदार अनुभव है, जहां उन्होंने 1991 से 2023 तक अपनी सेवाएं दीं। वह 18 जुलाई, 2024 से साउथ इंडियन बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

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Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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