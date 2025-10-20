इस बैंकिंग स्टॉक पर निवेशकों ने लुटाया पैसा, 19% चढ़ा शेयर, दिवाली पर मिला बेस्ट रिटर्न

Hindustan Hindi News
South Indian Bank share jumps 19 percent after company announced q2 result
संक्षेप: साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) के शेयरों की आज जमकर खरिदारी हो रही है। कंपनी का शेयर सोमवार को 19.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 38.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह बैंकिंग स्टॉक का आल टाइम हाई है।

Mon, 20 Oct 2025 03:56 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank) के शेयरों की आज जमकर खरिदारी हो रही है। कंपनी का शेयर सोमवार को 19.32 प्रतिशत की तेजी के साथ 38.40 रुपये के लेवल पर पहुंच गया। यह बैंकिंग स्टॉक का आल टाइम हाई है। बीते 37 महीने में किसी एक दिन में यह साउथ इंडियन बैंक के शेयरों की सबसे बड़ी उछाल है।

आज 1.30 बजे तक के डाटा के अनुसार 238 मिलियन शेयरों की खरीद बिक्री हुई है। जोकि बैंकिंग स्टॉक के औसतन 29 मिलियन शेयरों की तुलना में 8 गुना अधिक है।

क्यों दिखी तेजी

साउथ इंडियन बैंक के शेयरों की कीमतों में तेजी के पीछे की वजह सितंबर तिमाही का रिजल्ट है। दूसरी तिमाही में बैंक के इतिहास में अबतक का सबसे अधिक नेट प्रॉफिट हुआ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 351 करोड़ रुपये रहा था। जोकि सालाना आधार पर 8 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में साउथ इंडियन बैंक का नेट प्रॉफिट 325 करोड़ रुपये रहा था।

ऐसा रिजल्ट सामने तब आया है जब बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम घट गया है। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद 808 करोड़ रुपये रहा है। हालांकि, नॉन इंटेरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ सितंबर तिमाही में 516 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी के शेयरों का ट्रेंड कैसा है इस साल

मार्च 2025 से कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। तब से अबतक यह स्टॉक 70 प्रतिशत चढ़ चुका है। इस साल अबतक साउथ इंडियन बैंक के शेयरों की कीमतों में 55.40 प्रतिशत की तेजी आई है। अगर यह तेजी जारी रही तो लगातार चौथे साल बैंक के शेयरों में उछाल देखी जाएगी।

बीएसई के डाटा के अनुसार इस बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी जीरो प्रतिशत है। वहीं, पब्लिक के पास 100 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।

