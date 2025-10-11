सस्ते बैंकिंग शेयर को खरीदने की लूट, ₹34 तक पहुंचा भाव, कब खरीदना सही?

शेयर बाजार में कुछ बैंकिंग स्टॉक हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। इनमें से एक साउथ इंडियन बैंक भी है। साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर ₹31.11 के इंट्राडे लो पर खुली, मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक ने ₹34.43 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई को छुआ।

South Indian Bank share price: शेयर बाजार में कुछ बैंकिंग स्टॉक हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। इनमें से एक साउथ इंडियन बैंक भी है। बीते शुक्रवार को इस बैंक के शेयर की कीमत मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण 10% से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के शिखर पर पहुंच गई। साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर ₹31.11 के इंट्राडे लो पर खुली, मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक ने ₹34.43 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई को छुआ। शेयर की क्लोजिंग 34.26 रुपये पर हुई। एक दिन पहल के मुकाबले 10.13% बढ़त को दिखाता है। इस शेयर पर एक्सपर्ट ने भी अपने अनुमान लगाए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के इक्विटी तकनीकी अनुसंधान के उपाध्यक्ष रुचित जैन ने बताया कि बैंक निफ्टी सूचकांक में व्यापक तेजी के साथ बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत ने एक ब्रेकआउट दे दी है। शेयर में आगे भी तेजी देखी जा सकती है और ट्रेडर्स गिरावट में खरीदारी का रुख रख सकते हैं। 32-31 की पिछली बाधा अब तत्काल समर्थन के रूप में देखी जाएगी।