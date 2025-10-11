South Indian Bank share hit 52 week high should you buy or sell know here सस्ते बैंकिंग शेयर को खरीदने की लूट, ₹34 तक पहुंचा भाव, कब खरीदना सही?, Business Hindi News - Hindustan
सस्ते बैंकिंग शेयर को खरीदने की लूट, ₹34 तक पहुंचा भाव, कब खरीदना सही?

शेयर बाजार में कुछ बैंकिंग स्टॉक हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। इनमें से एक साउथ इंडियन बैंक भी है। साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर ₹31.11 के इंट्राडे लो पर खुली, मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक ने ₹34.43 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई को छुआ। 

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 03:24 PM
South Indian Bank share price: शेयर बाजार में कुछ बैंकिंग स्टॉक हैं जिनकी कीमत 100 रुपये से भी कम है। इनमें से एक साउथ इंडियन बैंक भी है। बीते शुक्रवार को इस बैंक के शेयर की कीमत मजबूत ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण 10% से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के शिखर पर पहुंच गई। साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत बीएसई पर ₹31.11 के इंट्राडे लो पर खुली, मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक ने ₹34.43 प्रति शेयर के इंट्राडे हाई को छुआ। शेयर की क्लोजिंग 34.26 रुपये पर हुई। एक दिन पहल के मुकाबले 10.13% बढ़त को दिखाता है। इस शेयर पर एक्सपर्ट ने भी अपने अनुमान लगाए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के इक्विटी तकनीकी अनुसंधान के उपाध्यक्ष रुचित जैन ने बताया कि बैंक निफ्टी सूचकांक में व्यापक तेजी के साथ बैंकिंग शेयरों में तेजी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन बैंक के शेयर की कीमत ने एक ब्रेकआउट दे दी है। शेयर में आगे भी तेजी देखी जा सकती है और ट्रेडर्स गिरावट में खरीदारी का रुख रख सकते हैं। 32-31 की पिछली बाधा अब तत्काल समर्थन के रूप में देखी जाएगी।

16 अक्टूबर को आएंगे बैंक के तिमाही नतीजे

साउथ इंडियन बैंक ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में घोषणा की कि उसका निदेशक मंडल गुरुवार, 16 अक्टूबर, 2025 को बैठक करने वाला है, जिसमें 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की स्वीकृति दी जाएगी। बैंक ने पहली तिमाही में लाभ में 10% की वृद्धि दर्ज की, जो ₹322 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ₹294 करोड़ का लाभ दर्ज किया था। 2025-26 की जून तिमाही में कुल आय बढ़कर ₹2,984 करोड़ हो गई, जो वित्त वर्ष 25 की इसी तिमाही में ₹2,736 करोड़ थी। बैंक का ब्याज राजस्व वित्त वर्ष 25 की जून तिमाही के ₹2,314 करोड़ की तुलना में बढ़कर ₹2,362 करोड़ हो गया। इस दौरान, बैंक का परिचालन लाभ बढ़कर ₹672 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹508 करोड़ से अधिक है।

