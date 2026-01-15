Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़south indian bank share gain near 6 percent price below 43 rs result q3 profit rises asset quality improves
43 रुपये के स्तर वाले इस शेयर पर रखें नजर, शुक्रवार को हलचल की उम्मीद

43 रुपये के स्तर वाले इस शेयर पर रखें नजर, शुक्रवार को हलचल की उम्मीद

संक्षेप:

शुक्रवार को निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। बीते बुधवार को बैंक के शेयर 4.87% बढ़कर 42.44 रुपये पर बंद हुए।

Jan 15, 2026 04:27 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

South Indian Bank share: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को निजी क्षेत्र के साउथ इंडियन बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुवार को बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 9.3 प्रतिशत बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 342 करोड़ रुपये था। बैंक ने कहा कि दिसंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 3,003 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,780 करोड़ रुपये थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ब्याज आय और एनपीए

तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,379 करोड़ रुपये थी। इस दौरान बैंक का परिचालन लाभ भी सुधरकर 584 करोड़ रुपये हो गया जबकि दिसंबर 2024 की तिमाही में यह 529 करोड़ रुपये था। ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के अंत तक घटकर कुल ऋण का 2.67 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 4.30 प्रतिशत थी। इसी तरह नेट एनपीए भी घटकर 0.45 प्रतिशत रह गया, जबकि एक साल पहले यह 1.25 प्रतिशत था। हालांकि, बीती तिमाही में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मामूली रूप से घटकर 17.84 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 18 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीनों में बैंक ने 1,048 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 961 करोड़ रुपये था। अप्रैल-दिसंबर की अवधि में बैंक की कुल आय भी बढ़कर 8,910 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 8,281 करोड़ रुपये थी।

शेयर का परफॉर्मेंस

बीते बुधवार को बैंक के शेयर 4.87% बढ़कर 42.44 रुपये पर बंद हुए। गुरुवार को मकर संक्रांति की वजह से शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब शुक्रवार को बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 43.24 रुपये और 52 हफ्ते का लो 22.12 रुपये है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।