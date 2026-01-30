Hindustan Hindi News
CEO ने खत्म किया बैंक से रिश्ता तो शेयर में आया भूचाल, ₹40 से नीचे है भाव

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 19 प्रतिशत टूटकर 36 रुपये पर आ गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 44.27 रुपये की थी। बैंक के एमडी और सीईओ पी आर शेषाद्री ने पुनर्नियुक्ति के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।

Jan 30, 2026 01:54 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
South Indian Bank share: प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को भूचाल सा मच गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 19 प्रतिशत टूटकर 36 रुपये पर आ गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 44.27 रुपये की थी। इस लिहाज से शेयर सिर्फ एक ट्रेडिंग डे में करीब 8 रुपये सस्ता हो गया है। पेनी कैटेगरी में यह बड़ा अंतर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो का ट्रेडिंग रेंज 46.85 रुपये से 22.12 रुपये के बीच रहा है।

शेयर में गिरावट के कारण

दरअसल, साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी आर शेषाद्री ने बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। शेषाद्री ने ने 30 सितंबर, 2026 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से इनकार कर दिया। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह अब व्यक्तिगत हितों के लिए आगे बढ़ेंगे। बैंक ने यह भी कहा कि वह उत्तराधिकारी की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने सहित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखेगा।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

साउथ इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा 9.3 प्रतिशत बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 342 करोड़ रुपये था। बीते दिनों बैंक ने कहा कि दिसंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 3,003 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,780 करोड़ रुपये थी। तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,379 करोड़ रुपये थी। इस दौरान बैंक का परिचालन लाभ भी सुधरकर 584 करोड़ रुपये हो गया जबकि दिसंबर 2024 की तिमाही में यह 529 करोड़ रुपये था।

ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के अंत तक घटकर कुल लोन का 2.67 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 4.30 प्रतिशत थी। इसी तरह नेट एनपीए भी घटकर 0.45 प्रतिशत रह गया जबकि एक साल पहले यह 1.25 प्रतिशत था। हालांकि, बीती तिमाही में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मामूली रूप से घटकर 17.84 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 18 प्रतिशत था।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
