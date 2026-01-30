CEO ने खत्म किया बैंक से रिश्ता तो शेयर में आया भूचाल, ₹40 से नीचे है भाव
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 19 प्रतिशत टूटकर 36 रुपये पर आ गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 44.27 रुपये की थी। बैंक के एमडी और सीईओ पी आर शेषाद्री ने पुनर्नियुक्ति के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
South Indian Bank share: प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को भूचाल सा मच गया। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यह शेयर करीब 19 प्रतिशत टूटकर 36 रुपये पर आ गया। इस शेयर की पिछली क्लोजिंग 44.27 रुपये की थी। इस लिहाज से शेयर सिर्फ एक ट्रेडिंग डे में करीब 8 रुपये सस्ता हो गया है। पेनी कैटेगरी में यह बड़ा अंतर है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो का ट्रेडिंग रेंज 46.85 रुपये से 22.12 रुपये के बीच रहा है।
शेयर में गिरावट के कारण
दरअसल, साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पी आर शेषाद्री ने बैंक में पुनर्नियुक्ति के लिए अपना नाम आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। शेषाद्री ने ने 30 सितंबर, 2026 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से इनकार कर दिया। बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह अब व्यक्तिगत हितों के लिए आगे बढ़ेंगे। बैंक ने यह भी कहा कि वह उत्तराधिकारी की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने सहित नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखेगा।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
साउथ इंडियन बैंक का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुनाफा 9.3 प्रतिशत बढ़कर 374 करोड़ रुपये हो गया जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 342 करोड़ रुपये था। बीते दिनों बैंक ने कहा कि दिसंबर तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 3,003 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,780 करोड़ रुपये थी। तिमाही में बैंक की ब्याज आय भी बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 2,379 करोड़ रुपये थी। इस दौरान बैंक का परिचालन लाभ भी सुधरकर 584 करोड़ रुपये हो गया जबकि दिसंबर 2024 की तिमाही में यह 529 करोड़ रुपये था।
ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के अंत तक घटकर कुल लोन का 2.67 प्रतिशत रही, जो एक साल पहले 4.30 प्रतिशत थी। इसी तरह नेट एनपीए भी घटकर 0.45 प्रतिशत रह गया जबकि एक साल पहले यह 1.25 प्रतिशत था। हालांकि, बीती तिमाही में बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मामूली रूप से घटकर 17.84 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 18 प्रतिशत था।