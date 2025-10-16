नए संवत वर्ष में रॉकेट बनेगा यह पेनी शेयर? ₹45 तक भाव जाने का है अनुमान
South Indian Bank share: दिवाली के मौके पर नए संवत वर्ष 2082 (अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक) की शुरुआत होगी। इस नए संवत में निवेशकों के लिए अलग-अलग ब्रोकरेज शेयर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। कई ऐसे शेयर हैं जिनमें तेजी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इनमें साउथ इंडियन बैंक के शेयर भी हैं। अब बैंक ने तिमाही नतीजे भी जारी किए हैं। आइए डिटेल जान लेते हैं।
कैसे रहे तिमाही नतीजे
बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट आठ प्रतिशत बढ़कर 351 करोड़ रुपये हो गया। बैंक को वित्त वर्ष 2024-25 की सितंबर तिमाही में 325 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 की सितंबर तिमाही के दौरान बैंक की ब्याज आय 1,875 करोड़ रुपये पर स्थिर रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 1,878 करोड़ रुपये थी। तिमाही के दौरान डूबे कर्ज के लिए प्रावधान घटकर 63 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर अवधि में 110 करोड़ रुपये था। बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) दूसरी तिमाही के दौरान घटकर 2.93 प्रतिशत रह गईं, जो सितंबर, 2024 में कुल कर्ज पर 4.40 प्रतिशत थीं।
शेयर का परफॉर्मेंस और अनुमान
साउथ इंडियन बैंक के शेयर की बात करें तो यह मामूली बढ़त के साथ 33 रुपये के स्तर पर है। 13 अक्टूबर को शेयर 34.44 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो 22.12 रुपये है। यह भाव इसी साल अप्रैल महीने में था। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक साउथ इंडियन बैंक के शेयर में सम्वत वर्ष 2082 (अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक) के दौरान रैली आ सकती है। दक्षिण भारत का प्रमुख प्राइवेट बैंक साउथ इंडियन बैंक ₹33 पर ट्रेड कर रहा है, जो 52-वीक लो से 47% ऊपर है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक शेयर में ₹45 तक की बढ़त की संभावना है। इस हिसाब से शेयर में 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है।