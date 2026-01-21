UPI से क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर मिल सकेगा जल्द कर्ज, नया बदलाव दूर करेगा समस्या

संक्षेप: यूपीआई क्रेडिट लाइन में ब्याज-मुक्त अवधि की सुविधा से छोटे कर्ज और घरेलू खर्चों में आसानी होगी। यह बदलाव उपयोगकर्ताओं को बिना ब्याज के तुरंत कर्ज लेने की अनुमति देगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पारंपरिक क्रेडिट कार्ड से वंचित हैं।

शायन घोष-अंशिका कायस्थ भारत के डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो छोटे कर्ज और घरेलू खर्चों को आसान बना सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बैंकों की बातचीत के तहत यूपीआई पर दी जाने वाली क्रेडिट लाइन में अब क्रेडिट कार्ड जैसी ब्याज-मुक्त अवधि देने की तैयारी है। इससे उपयोगकर्ताओं को रकम का उपयोग तुरंत करने के बाद एक तय अवधि तक ब्याज नहीं देना होगा, जैसा कि क्रेडिट कार्ड में होता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

नया बदलाव दूर करेगा समस्या मान लीजिए आपके खाते में अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको तुरंत ₹2,000-₹5,000 खर्च करने हैं। यूपीआई क्रेडिट लाइन में बैंक आपको पहले से तय रकम उधार दे देता है, जिसे आप यूपीआई से ही खर्च कर सकते हैं। अब तक समस्या यह थी कि जैसे ही आप क्रेडिट लाइन से पैसे खर्च करते थे, उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता था। इसी वजह से लोग इसे अपनाने से बच रहे थे।

ब्याज-मुक्त अवधि की सुविधा मिलेगी क्रेडिट कार्ड की तरह ब्याज-मुक्त अवधि मिलने का मतलब है कि उपयोगकर्ता को उधार ली गई राशि पर ब्याज तब लगेगा जब वह समय सीमा के बाद भुगतान करेगा। ऐसा फीचर यूपीआई क्रेडिट लाइन को पारंपरिक क्रेडिट कार्ड की तुलना में अधिक आकर्षक बना सकता है और ग्राहक अपनाने की दर बढ़ा सकता है।

क्रेडिट कार्ड का विकल्प बन सकेगा क्रेडिट कार्ड की तरह आसान शर्तों, ब्याज-मुक्त दिनों, और डिजिटल भुगतान के साथ जुड़ी पहुंच के कारण यह यूपीआई क्रेडिट लाइन विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास पारंपरिक क्रेडिट कार्ड नहीं हैं, लेकिन बड़े पैमाने लोगों इसे अपनाएं इसके लिए बैंकिंग संस्थानों को नियामक नियमों और बाजार की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना होगा।

अब तक की स्थिति अब तक, बैंकों और फिनटेक कंपनियों ने इस सुविधा को अलग-अलग मॉडल के रूप में पेश किया है। उदाहरण के तौर पर, येस बैंक ने 45 दिनों की ब्याज-मुक्त अवधि वाली क्रेडिट लाइन शुरू की है, और सूर्योदय समाल फाइनेंस बैंक ने 30 दिन की ब्याज-मुक्त अवधि वाली सेवा पेश की है।