2 प्रॉपर्टी बेचकर कैश में लिए 47.54 लाख रुपये, टैक्स भी चुकाया, फिर भी लगा जुर्माना

मुख्य बातें

अगर आप अपना मकान या जमीन बेचने जा रहे हैं और बदले में लाखों रुपये कैश लेने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है। ओडिशा के एक शख्स ने अपनी दो प्रॉपर्टी बेचकर 47.54 लाख रुपये कैश लिए। उसने इस कमाई की जानकारी अपनी आईटीआर में दी और कैपिटल गेन टैक्स भी चुका दिया। इसके बावजूद उसे जुर्माना भरने का नोटिस मिल गया। मामला अदालत तक पहुंचा और आखिरकार उसे बड़ी राहत मिली। लेकिन सवाल यह है कि टैक्स चुकाने के बाद भी उस पर जुर्माना क्यों लगाया गया था?

अगर आप अपना मकान या जमीन बेचते हैं और खरीदार से लाखों रुपये कैश में लेते हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा करने पर इनकम टैक्स विभाग आप पर भारी जुर्माना लगा सकता है। लेकिन ओडिशा के एक शख्स के मामले में कुछ ऐसा हुआ, जिसने इस पूरे मामले को दिलचस्प बना दिया। उसने दो प्रॉपर्टी बेचीं और बदले में 47.54 लाख रुपये नकद लिए। उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इस कमाई की जानकारी भी दी और कैपिटल गेन टैक्स भी चुका दिया। इसके बावजूद आयकर विभाग ने उस पर जुर्माना लगा दिया। मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) तक पहुंचा, जहां उसे बड़ी राहत मिल गई। ट्रिब्यूनल ने जुर्माना रद्द कर दिया। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और टैक्स अधिकारी से कहां गलती हुई।

दो प्रॉपर्टी बेचीं और कैश में लिए 47.54 लाख रुपये यह मामला ओडिशा के एक व्यक्ति का है। उसने अपनी दो प्रॉपर्टी करीब 47.54 लाख रुपये में बेची थीं। इन दोनों प्रॉपर्टी की सेल के बदले उसने पूरी रकम कैश में ली थी।

व्यक्ति ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपर्टी बेचने से हुई कमाई की जानकारी दी और उस पर बनने वाला कैपिटल गेन टैक्स भी जमा कर दिया। बेंगलुरु स्थित इनकम टैक्स विभाग के सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) ने उसकी रिटर्न प्रोसेस भी कर दी थी।

लेकिन बाद में ओडिशा के बेरहामपुर के असेसिंग ऑफिसर (AO) को जानकारी मिली कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी बेचने के बदले 47.54 लाख रुपये कैश में लिए हैं। इसके बाद अधिकारी ने जांच की और कैश पेमेंट की पुष्टि होने पर उस पर जुर्माना लगा दिया।

टैक्स चुकाने के बाद भी क्यों लगा जुर्माना? इनकम टैक्स अधिकारी ने व्यक्ति पर इनकम टैक्स कानून की धारा 269SS का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इसके साथ धारा 271D के तहत जुर्माना लगाया गया। व्यक्ति ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (अपील) से उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद उसने ITAT कटक का दरवाजा खटखटाया। वहां उसकी दलील थी कि टैक्स अधिकारी ने जुर्माना लगाने के लिए गलत कानूनी धारा का इस्तेमाल किया है।

ITAT ने क्यों रद्द किया जुर्माना? 5 अक्टूबर 2026 को ITAT कटक ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि इस ट्रांजेक्शन पर धारा 269SS लागू नहीं होती। ट्रिब्यूनल के मुताबिक, प्रॉपर्टी की बिक्री के बदले मिली रकम पर संबंधित अधिकारी को धारा 269ST के तहत कार्रवाई पर विचार करना चाहिए था।

धारा 269SS और धारा 269ST अलग-अलग तरह के कैश ट्रांजेक्शन से जुड़ी हैं। इस मामले में अधिकारी ने गलत धारा के आधार पर धारा 271D के तहत जुर्माना लगाया था। इसी वजह से ट्रिब्यूनल ने जुर्माना रद्द कर दिया।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी बेचने पर कैश लेना पूरी तरह सही है या इस रकम पर कोई टैक्स नियम लागू नहीं होगा।

प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए क्या है जरूरी सलाह? टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक इस मामले में विभाग भविष्य में सही कानूनी प्रावधान के तहत नई कार्रवाई करने की कोशिश कर सकता है। हालांकि, इसके लिए तय समय सीमा यानी लिमिटेशन पीरियड का पालन करना जरूरी होगा।