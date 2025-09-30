Solarworld Energy Solutions IPO Listing at 10 89 premium at 389 rupee 389 रुपये पर लिस्ट हुई सोलर कंपनी, 10.89% तक हुआ प्रॉफिट, अब जानें ताजा हाल, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Solarworld Energy Solutions IPO Listing at 10 89 premium at 389 rupee

389 रुपये पर लिस्ट हुई सोलर कंपनी, 10.89% तक हुआ प्रॉफिट, अब जानें ताजा हाल

Solarworld Energy Solutions IPO Listing: सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की शेयर बाजारों में अच्छी शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को 10.83 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 389 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुए हैं। जोकि इश्यू प्राइस से 38 रुपये अधिक है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:41 AM
share Share
Follow Us on
389 रुपये पर लिस्ट हुई सोलर कंपनी, 10.89% तक हुआ प्रॉफिट, अब जानें ताजा हाल

Solarworld Energy Solutions IPO Listing: सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड की शेयर बाजारों में अच्छी शुरुआत हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को 10.83 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 389 रुपये के लेवल पर लिस्ट हुए हैं। जोकि इश्यू प्राइस से 38 रुपये अधिक है। बता दें, एनएसई में कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 388.50 रुपये के लेवल पर हुई है। लिस्टिंग के बाद सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयरों में गिरावट आई है। कंपनी के शेयर 330.30 रुपये के लेवल तक लुढ़क गए थे।

ये भी पढ़ें:2 टुकड़ों में बंटने जा रहा डिफेंस स्टॉक, रिकॉर्ड डेट घोषित, आज 2% चढ़ा शेयर

23 सितंबर को ओपन हुआ था आईपीओ

सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ 23 सितंबर को खुला था। निवेशकों के पास 25 सितंबर तक दांव लगाने का मौका था। कंपनी ने आईपीओ के लिए 351 रुपये प्राइस बैंड तय किया था। वहीं, 42 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 14742 रुपये का इंवेस्टमेंट करना पड़ा था।

सोलरवर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड आईपीओ का साइज 490 करोड़ रुपये का था। कंपनी आईपीओ के जरिए 1.25 करोड़ शेयर जारी किया है। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी ने 14 लाख शेयर जारी किए हैं। बता दें, आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 22 सितंबर को खुला था। कंपनी एंकर निवेशकों से 220.50 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ये भी पढ़ें:1 महीने में पैसा डबल, यह चर्चित कंपनी कर रही पैसों की बारिश

68 गुना सब्सक्राइब किया गया था आईपीओ

सोलरवर्ल्ड आईपीओ को 3 दिन में 68 गुना सब्सक्राइब किया गया था। रिटेल कैटगरी में कंपनी का आईपीओ 51.69 गुना, क्यूआईबी कैटगरी में 74.24 गुना और एनआईआई कैटगरी में 68.21 गुना सब्सक्राइब किया गया था। कंपनी ने नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त गया था।

कंपनी सोलर सेक्टर में काम करती है। यह इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

IPO IPO News Stock Market Update अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।