6 महीने में पैसा हुआ डबल, 384 रुपये पर पहुंचा भाव, आपके पोर्टफोलियो में है स्टॉक?

ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी Solarium Green Energy ने महज 6 महीने में निवेशकों के पैसे को दोगुना कर दिया है। शुक्रवार को भी इस कंपनी के शेयरों में उछाल दर्ज की गई थी। जिसकी वजह से मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक बीएसई एसएमई में 2.33 प्रतिशत की तेजी के बाद 384.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बता दें, इसी साल फरवरी के महीने में कंपनी का आईपीओ आया था।

इश्यू प्राइस से 100% चढ़ा भाव Solarium Green Energy के आईपीओ का प्राइस बैंड 191 रुपये था। शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर स्टॉक का भाव 384.50 रुपये था। जोकि दर्शाता है कि यह स्टॉक 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, लिस्टिंग के दिन इस स्टॉक का भाव बीएसई एसएमई में 211.90 रुपये के लेवल पर था।

बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 0.54 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 484 रुपये और 52 वीक लो लेवल 202 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 801.67 करोड़ रुपये का है। बता दें, यह सोलर सेक्टर की कंपनी है।

8 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ Solarium Green Energy का आईपीओ 6 से 10 फरवरी तक खुला था। कंपनी के आईपीओ का साइज 105.04 करोड़ रुपये था। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित था। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 55 लाख नए शेयर जारी किए थे।

Solarium Green Energy के आईपीओ का लॉट साइज 600 शेयरों का था। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 1,14,600 रुपये का दांव तब लगाना पड़ा था। इस आईपीओ ने एंकर निवेशकों से 29.85 करोड़ रुपये जुटाए थे। बता दें, यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 8.83 गुना सब्सक्राइब किया गया था।