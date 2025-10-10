Solarium Green Energy jumped 13 percent today mukul agarwal buys 6 lakh share 13% उछला यह स्टॉक, मुकुल अग्रवाल ने खरीदे 6 लाख शेयर, इस साल हुई है लिस्टिंग, Business Hindi News - Hindustan
Solarium Green Energy के शेयरों की कीमतों में आज 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक में चर्चित निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने भी दांव लगाया है। कंपनी की दूसरी तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार मुकुल महावीर अग्रवाल ने 6,00,000 शेयर खरीदे हैं।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 03:23 PM
Solarium Green Energy के शेयरों की कीमतों में आज 13 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक में चर्चित निवेशक मुकुल महावीर अग्रवाल ने भी दांव लगाया है। कंपनी की दूसरी तिमाही की शेयरहोल्डिंग के अनुसार मुकुल महावीर अग्रवाल ने 6,00,000 शेयर खरीदे हैं। उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 2.88 प्रतिशत के बराबर है। बता दें, मार्च तिमाही के अंततक कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी।

मुकुल महावीर अग्रवाल ने अपने पोर्टफोलियो में ऐसे समय में इस स्टॉक को जोड़ा है जब दूसरी तिमाही के दौरान यह 26 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, 30 सितंबर से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 6 प्रतिशत की तेजी आई है।

आज 13% चढ़ा भाव

Solarium Green Energy के शेयर बीएसई में आज शुक्रवार को 335 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 374 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंचने में सफल रहे हैं। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 484 रुपये और 52 वीक लो लेवल 202 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 724.63 करोड़ रुपये का है।

8 महीने में किया पैसा डबल

कंपनी की लिस्टिंग इसी साल 13 फरवरी को हुई थी। तब से अबतक कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया है। जून में Solarium Green Energy के शेयरों का भाव 484 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। हालांकि, उसके बाद यह स्टॉक मुनाफा वसूली का शिकार हो गया है। Solarium Green Energy के आईपीओ का प्राइस बैंड 191 रुपये था। तब से अबतक कंपनी के शेयरों की कीमतों में 96 प्रतिशत की तेजी आई है।

क्या करती है कंपनी

Solarium Green Energy सोलर पावर प्लांट्स के कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरेमेंट और सप्लाई, कंस्ट्रक्शन आदि का काम करती है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

