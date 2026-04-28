सोलर स्टॉक पर केडिया का दांव, खरीदे 44.44 लाख शेयर, 137% की तूफानी तेजी
सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर मंगलवार को 5% चढ़कर 122.31 रुपये पर पहुंच गए। 2 महीने से कम में कंपनी के शेयरों में 137% से अधिक की तेजी आई है। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने कंपनी के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं।
सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर कुछ दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर मंगलवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 122.31 रुपये पर पहुंच गए। 5 दिन में सोलर कंपनी के शेयर 29 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, एक महीने में वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों में 88 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले 2 महीने से कम में सोलर कंपनी के शेयर 137 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने इस सोलर कंपनी पर बड़ा दांव लगाया है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम, सोलर सेल और मॉड्यूल्स बनाती है।
2 महीने से कम में 137% से ज्यादा चढ़ गए शेयर
वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयरों में पिछले दो महीने से भी कम में 137 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 9 मार्च 2026 को 50.39 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 28 अप्रैल 2026 को 122.31 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस साल अब तक वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों में 38 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।
विजय केडिया ने खरीदे हैं 44.44 लाख शेयर
शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने पिछले दिनों ही इस सोलर कंपनी के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 1.02 पर्सेंट है। करेंट शेयर प्राइस के हिसाब से विजय केडिया की हिस्सेदारी की मौजूदा वैल्यू 54.35 करोड़ रुपये है। फिलहाल, यह जानकारी सामने नहीं आई है कि विजय केडिया ने किस दाम पर सोलर कंपनी के शेयर खरीदे हैं।
5 साल में 2973% उछल गए वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर
सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 5 साल में 2973 पर्सेंट उछल गए हैं। सोलर कंपनी के शेयर 30 अप्रैल 2021 को 3.98 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 28 अप्रैल 2026 को 122.31 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों में 942 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले तीन साल में सोलर कंपनी के शेयरों में 1293 पर्सेंट की तेजी आई है। दो साल में कंपनी के शेयर 81 पर्सेंट उछले हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 157.12 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 50.39 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।