विजय केडिया ने खरीदे हैं 44 लाख से ज्यादा शेयर, सोलर शेयर में 131% की तूफानी तेजी

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर दो महीने से भी कम में 131 पर्सेंट उछल गए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 44 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं।

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के दांव लगाने के बाद से वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों में पिछले कुछ दिन से तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर सोमवार को 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 116.49 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 33 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 64 पर्सेंट उछल गए हैं। शेयर बाजार के दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया ने वेबसोल एनर्जी सिस्टम पर बड़ा दांव लगाया है। केडिया ने सोलर कंपनी के 44 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम, सोलर सेल और मॉड्यूल्स बनाती है।

विजय केडिया ने खरीदे हैं 44.44 लाख शेयर

दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 44.44 लाख शेयर खरीदे हैं। कंपनी में विजय केडिया की हिस्सेदारी 1.02 पर्सेंट पहुंच गई है। अमित मिश्रा के बाद विजय केडिया कंपनी के सबसे प्रमुख पब्लिक इंडीविजुअल शेयरहोल्डर्स में से एक के रूप में उभरे हैं। अमित मिश्रा के पास वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 92.45 लाख शेयर हैं। कंपनी में अमित मिश्रा की हिस्सेदारी 2.13 पर्सेंट है। केडिया ने किस भाव पर वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर खरीदे हैं, यह पता नहीं लग सका है। लेकिन, मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से विजय केडिया की हिस्सेदारी की वैल्यू 51.76 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

सोलर कंपनी के शेयरों में 131% की तूफानी तेजी

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम (Websol Energy System) के शेयर दो महीने से भी कम में दोगुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 9 मार्च 2026 को 50.39 रुपये पर थे। सोलर कंपनी के शेयर 27 अप्रैल 2026 को 116.49 रुपये पर पहुंच गए हैं। 9 मार्च के स्तर के मुकाबले वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 131 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वेबसोल एनर्जी सिस्टम का मार्केट कैप सोमवार 27 अप्रैल 2026 को 4905 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 159.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 50.39 रुपये है।