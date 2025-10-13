Hindustan Hindi News
Solar Stock Waaree Renewable jumped over 13 Percent company profit more than doubles in September Quarter

दोगुना से ज्यादा बढ़ा सोलर कंपनी का मुनाफा, कमजोर बाजार में रॉकेट बना शेयर

सोलर कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को 13% से अधिक चढ़कर 1287.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में वारी रिन्यूएबल का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान Mon, 13 Oct 2025 11:45 AM
दोगुना से ज्यादा बढ़ा सोलर कंपनी का मुनाफा, कमजोर बाजार में रॉकेट बना शेयर

सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर सोमवार को कमजोर बाजार में भी 13 पर्सेंट से अधिक उछलकर 1287.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में यह उछाल सितंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। वारी रिन्यूएबल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1830 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 732.05 रुपये है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा सोलर कंपनी का मुनाफा
वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सितंबर 2025 तिमाही में दोगुना से ज्यादा बढ़कर 116.34 करोड़ रुपये रहा है। हायर रेवेन्यू की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है। एक साल पहले की समान अवधि में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 53.51 करोड़ रुपये रहा है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सोलर कंपनी का रेवेन्यू 774.78 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 524.47 करोड़ रुपये था। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के रेवेन्यू में 47.73 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।

7000% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर पिछले पांच साल में 7000 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी के शेयर 16 अक्टूबर 2020 को 17.50 रुपये पर थे। वारी रिन्यूएबल के शेयर 13 अक्टूबर 2025 को 1287.70 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 600 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में करीब 35 पर्सेंट की तेजी आई है।

5 टुकड़े में बंट चुका है कंपनी का शेयर
वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। सोलर पावर कंपनी ने मार्च 2024 में अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटा। मल्टीबैगर कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयरों में बांटा था।

