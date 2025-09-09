सोलर कंपनी को मिला 1252 करोड़ रुपये का ऑर्डर, 5 साल में 33640% चढ़ गए हैं शेयर

सोलर कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उसे एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1252.43 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयर पांच साल में 33640% उछल गए हैं।

सोलर पावर बिजनेस से जुड़ी कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई है। सोलर कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 1063.45 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 1039.20 रुपये पर बंद हुए। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने मंगलवार को बताया है कि उसे एक सोलर प्रोजेक्ट के लिए 1252.43 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। कंपनी को यह ऑर्डर वारी फोरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (WFEPL) से मिला है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के डीटेल्स

वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि इस प्रोजेक्ट को वित्त वर्ष 2026-27 में पूरा किया जाना है। वारी रिन्यूएबल और वारी फोरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड (WFEPL) दोनों ही वारी एनर्जीज लिमिटेड की सहायक इकाई हैं। ऑर्डर के मुताबिक, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज 870 MWac/1218 MWp ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंट सोलर प्रोजेक्ट के इंजीनियरिंग, प्रेक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) का काम करेगी। प्रोजेक्ट वर्क में 2 साल की ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस (O&M) सर्विसेज भी शामिल हैं।

5 साल में 33640% उछल गए हैं वारी रिन्यूएबल के शेयर

सोलर कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में पांच साल में 33640 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 11 सितंबर 2020 को 3.08 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 9 सितंबर 2025 को 1039.20 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में 2698 पर्सेंट का उछाल आया है। तीन साल में कंपनी के शेयर 955 पर्सेंट चढ़ गए हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 304 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 27 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं।