10 टुकड़ों में बंटेगा सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी का यह शेयर, 6000% चढ़ गया है शेयर

Stock Split: वेबसोल एनर्जी सिस्टम शेयर (Websol Energy System) के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में थे। कंपनी के शेयर आज 1,343 रुपये पर आ गए। इसमें मामूली तेजी थी। सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस कदम से शेयर ज्यादा सस्ते और किफायती हो जाएंगे, जिससे आम और छोटे निवेशक भी आसानी से इसमें निवेश कर सकेंगे।

6,000% से अधिक चढ़ गया शेयर पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में 6,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस दौरान इसकी कीमत 19 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। ऐसे में स्टॉक स्प्लिट से कंपनी का उद्देश्य है कि शेयरों की उपलब्धता बढ़े और निवेशकों का दायरा और व्यापक हो सके।