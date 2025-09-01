Solar module company Websol Energy System announced 1 10 stock split share surges 600 percent 10 टुकड़ों में बंटेगा सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी का यह शेयर, 6000% चढ़ गया है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Solar module company Websol Energy System announced 1 10 stock split share surges 600 percent

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:15 PM
Stock Split: वेबसोल एनर्जी सिस्टम शेयर (Websol Energy System) के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान फोकस में थे। कंपनी के शेयर आज 1,343 रुपये पर आ गए। इसमें मामूली तेजी थी। सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत शेयर का फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 कर दिया जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस कदम से शेयर ज्यादा सस्ते और किफायती हो जाएंगे, जिससे आम और छोटे निवेशक भी आसानी से इसमें निवेश कर सकेंगे।

6,000% से अधिक चढ़ गया शेयर

पिछले कुछ सालों में जबरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनियों में शामिल रही है। कंपनी के शेयर ने पिछले 5 सालों में 6,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इस दौरान इसकी कीमत 19 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक आ गई। ऐसे में स्टॉक स्प्लिट से कंपनी का उद्देश्य है कि शेयरों की उपलब्धता बढ़े और निवेशकों का दायरा और व्यापक हो सके।

क्या है स्टॉक स्प्लिट

बता दें कि स्टॉक स्प्लिट एक प्रक्रिया है जिसमें कंपनी अपने शेयरों को छोटे हिस्सों में बांट देती है ताकि उनका फेस वैल्यू कम हो जाए और शेयर ज्यादा किफायती बन जाएं। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का एक शेयर ₹10 फेस वैल्यू का है और कंपनी 1:10 का स्टॉक स्प्लिट करती है, तो वह एक शेयर 10 हिस्सों में बंट जाएगा और हर नया शेयर ₹1 फेस वैल्यू का हो जाएगा। इसमें निवेशक के कुल शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन उसकी कुल निवेशित राशि या कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वही रहता है।

