Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Solar Industries India Ltd in focus after company gets 1419 crore rupee work order
मल्टीबैगर डिफेंस कंपनी को मिला ₹1419 करोड़ का काम, कल फोकस में रहेंगे शेयर

संक्षेप:

Jan 31, 2026 04:51 pm IST
Defence Stock: मल्टीबैगर डिफेंस स्टॉक सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (Solar Industries India Ltd) को दो बड़े वर्क ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा किया है। Solar Industries India Ltd को मिले दोनों वर्क ऑर्डर इंटरनेशनल कंपनियों से मिले हैं। बता दें, दो वर्क ऑर्डर की कीमत 1419 करोड़ रुपये है।

कितने-कितने करोड़ रुपये का काम मिला है?

कंपनी का एक ऑर्डर 589 करोड़ रुपये का मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर इंटरनेशनल कंपनियों से मिला है। कंपनी को डिफेंस प्रोडक्ट्स सप्लाई करने हैं। इस वर्क ऑर्डर की समय सीमा 4 साल की है।

दूसरा वर्क ऑर्डर भी इंटरनेशनल कंपनी से मिला है। जिसकी वैल्यू 830 करोड़ रुपये है। इस वर्क ऑर्डर के लिए भी टाइम पीरियड 4 साल निर्धारित किया गया है। कंपनी को डिफेंस प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी है।

पिछले एक साल में शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

शुक्रवार को सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का शेयर 1.13 प्रतिशत की तेजी के साथ 13475.30 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33.92 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 7.18 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, सोलर इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 52 वीक हाई 17805 रुपये और 52 वीक लो लेवल 8479.30 रुपये है।

दो साल में डिफेंस स्टॉक की कीमतों में 112 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 234 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, 5 साल में डिफेंस कंपनी के शेयरों की कीमतों में 1034 प्रतिशत की उछाल देखने को मिला है।

इस कंपनी ने बीते कुछ साल से लगातार डिविडेंड दिया है। 2025 में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड ने एक शेयर पर 10 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

