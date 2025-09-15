Solar EV Stock Servotech Renewable Share surged 4 Percent company signed agreement with Mauritius based Enovra Energy 5200% की तूफानी तेजी, अब मॉरीशस में कारोबार बढ़ाने के लिए बड़ी डील, रॉकेट बना सोलर स्टॉक, Business Hindi News - Hindustan
5200% की तूफानी तेजी, अब मॉरीशस में कारोबार बढ़ाने के लिए बड़ी डील, रॉकेट बना सोलर स्टॉक

सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर सोमवार को 4% की तेजी के साथ 137.98 रुपये पर पहुंच गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल ने मॉरीशस की कंपनी इनोव्रा एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ एक डेफिनिटिव ट्रेड एग्रीमेंट किया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:02 PM
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली है। सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर सोमवार को NSE में 4 पर्सेंट की तेजी के साथ 137.98 रुपये पर पहुंच गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल ने मॉरीशस स्थित इनोव्रा एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड के साथ एक डेफिनिटिव ट्रेड एग्रीमेंट किया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में पिछले 4 साल से कुछ ज्यादा समय में 5200 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है।

मॉरीशस की कंपनी के साथ हुई डील के डीटेल्स
एग्रीमेंट के तहत सर्वोटेक रिन्यूएबल मॉरीशस की कंपनी इनोव्रा एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जर्स और सोलर सॉल्यूशंस प्रॉडक्ट्स की सप्लाई करेगी। वहीं, इनोव्रा एनर्जी सॉल्यूशंस मॉरीशस और आसपास के इलाकों में इन प्रॉडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और डेप्लॉयमेंट करेगी। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने घोषणा की है कि इस एग्रीमेंट के जरिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बाइंडिंग कमिटमेंट बनाया है, जो कि लंबी अवधि की बिजनेस स्टैबिलिटी की गारंटी देता है। इनोव्रा एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड मॉरीशस की रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री की एक प्रमुख इकाई है, यह मॉरीशस में सर्वोटेक के एक्सक्लूसिव रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेगी।

4 साल में 5200% से ज्यादा उछल गए हैं सर्वोटेक रिन्यूएबल के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर पिछले 4 साल से कुछ अधिक समय में 5200 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर 3 सितंबर 2021 को 2.52 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 15 सितंबर 2025 को 137.98 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 3 साल में सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 790 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। दो साल में कंपनी के शेयर 65 पर्सेंट के करीब उछल गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 205.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 97.55 रुपये है।

