चार साल में 6500% से ज्यादा चढ़ गया यह शेयर, अब चीन की कंपनी से हुई बड़ी डील
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर ने चीन कंपनी झुहाई पिविन न्यू एनर्जी के साथ एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक साझेदारी की है। यह गठजोड़ भारत में एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के टेक्नोलॉजी सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) के चार्जर और सोलर प्रॉडक्ट्स बनाने वाली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयर सोमवार को 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 133.48 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल एक बड़ी डील के बाद आया है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने झुहाई पिविन न्यू एनर्जी के साथ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक साझेदारी की है। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम के शेयरों में 4 साल से कुछ ज्यादा समय में 6500 पर्सेंट का उछाल आया है।
चीन की कंपनी के साथ हुई डील के डीटेल्स
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम (Servotech Renewable Power) ने एक रिलीज में बताया है, 'सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड ने चीन की कंपनी झुहाई पिविन न्यू एनर्जी (पायलट ग्रुप) के साथ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक साझेदारी की है। यह गठजोड़ भारत में एडवांस्ड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के टेक्नोलॉजी सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करेगा।' यह साझेदारी भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक बड़ा मुकाम है। यह गठजोड़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स (BESS) में झुहाई पिविन न्यू एनर्जी के ग्लोबल एक्सपर्टाइज और सर्वोटेक की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूती को कंबाइंड करता है।
6500% से ज्यादा चढ़ गए हैं सर्वोटेक के शेयर
सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयर पिछले 4 साल से कुछ ज्यादा समय में 6500 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और EV चार्जिंग सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर के शेयर 4 नवंबर 2021 को 1.99 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 8 सितंबर 2025 को 133.48 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले तीन साल में कंपनी के शेयरों में 900 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले दो साल में सर्वोटेक रिन्यूएलब पावर सिस्टम के शेयर 60 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 205.40 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 97.55 रुपये है।