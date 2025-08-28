1 लाख रुपये के 5 साल में बना दिए 63 लाख रुपये, अब शेयर का बंटवारा करेगी सोलर कंपनी

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों ने 5 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 63 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। कंपनी ने अब अपने शेयर का बंटवारा करने का ऐलान किया है। कंपनी की बोर्ड बैठक 1 सितंबर को है।

सोलर कंपनी वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों ने 5 साल में शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयरों ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों ने 5 साल में 1 लाख रुपये के निवेश को 63 लाख रुपये से ज्यादा बना दिया है। मल्टीबैगर कंपनी ने अब अपने शेयर का बंटवारा करने का ऐलान किया है। वेबसोल एनर्जी सिस्टम साल 1994 से सोलर फोटोवॉल्टिक सेल और मॉड्यूल बनाती है।

1 लाख रुपये के ऐसे बना दिए 63 लाख से ज्यादा

वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के शेयरों ने पांच साल में 6319 पर्सेंट का जोरदार रिटर्न दिया है। सोलर कंपनी के शेयर 28 अगस्त 2020 को 20.25 रुपये पर थे। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयर 28 अगस्त 2025 को 1291.60 रुपये पर बंद हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 28 अगस्त 2020 को इस सोलर कंपनी के शेयरों में 1 लाख रुपये लगाए होते और अपने इनवेस्टमेंट को बनाए रखा होता तो 1 लाख रुपये से खरीदे गए शेयरों की मौजूदा वैल्यू 63.78 लाख रुपये होती। वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1891.10 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 802.20 रुपये है। पिछले 2 साल में वेबसोल एनर्जी सिस्टम के शेयरों में 984 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है।