459% बढ़ा सोलर कंपनी का मुनाफा, शेयर पर टूट पड़े लोग, 550 रुपये के पार पहुंचा शेयर का दाम

सोलर कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयर BSE में 10% के उछाल के साथ 551.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद आया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सात्विक ग्रीन एनर्जी का मुनाफा सालाना आधार पर 459% बढ़ा है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:43 AM
सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयरों पर गुरुवार को लोग टूट पड़े हैं। सितंबर के आखिर में स्टॉक मार्केट में उतरी कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयर गुरुवार को BSE में 10 पर्सेंट के उछाल के साथ 551.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। सोलर कंपनी के शेयरों में यह उछाल पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद आया है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सात्विक ग्रीन एनर्जी का मुनाफा सालाना आधार पर 459 पर्सेंट बढ़ा है। सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयरों में लगातार 6 दिन से तेजी देखने को मिल रही है। इस दौरान कंपनी के शेयर 25 पर्सेंट उछल गए हैं।

21 करोड़ रुपये से बढ़कर 119 करोड़ पहुंच गया कंपनी का मुनाफा
सात्विक ग्रीन एनर्जी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में बढ़कर 119 करोड़ रुपये पहुंच गया है। एक साल पहले की समान अवधि में सोलर कंपनी को 21 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में सात्विक ग्रीन एनर्जी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 272 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 916 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 246 करोड़ रुपये था। 25 सितंबर 2025 को लिस्टिंग के बाद से कंपनी का पहला नतीजा है।

IPO में 465 रुपये था शेयर का दाम
आईपीओ में सात्विक ग्रीन एनर्जी के शेयर का दाम 465 रुपये था। सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 19 सितंबर 2025 को खुला था और यह 23 सितंबर तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 26 सितंबर को 460 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर गिरावट के साथ 439.70 रुपये पर बंद हुए। सात्विक ग्रीन एनर्जी का आईपीओ टोटल 6.93 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 2.81 गुना दांव लगा था। वहीं, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स की कैटेगरी में 10.57 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

