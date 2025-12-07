₹300 करोड़ के नए शेयर वाला IPO , दिग्गज कंपनी ने सेबी को दिया अपडेटेड डॉक्युमेंट
Acevector IPO: चर्चित ई-कॉमर्स स्नैपडील की पैरेंट कंपनी ऐसवेक्टर ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से फंड जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए कंपनी ने 6 दिसंबर को सेबी के पास अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (यूडीआरएचपी) दाखिल किया है। यह आईपीओ 300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करने और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 6.38 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का एक संयोजन है। ऐसवेक्टर आईपीओ के प्रबंधन के लिए आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज और सीएलएसए इंडिया को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।
किसकी कितनी हिस्सेदारी
बता दें कि ऐसवेक्टर कुणाल बहल, रोहित कुमार बंसल और सॉफ्टबैंक की सहायक कंपनी स्टारफिश द्वारा प्रवर्तित है। प्रवर्तक स्टारफिश के साथ, नेक्सस, वंडरफुल स्टार, केनेथ स्टुअर्ट ग्लास, प्रियंका श्रीवर खेरुका, जेसन अशोक कोठारी, रूपेन इन्वेस्टमेंट और सेंटॉरस ट्रेडिंग बिक्री पेशकश में अपने शेयर बेचेंगे। ऐसवेक्टर में प्रमोटरों की 66.43 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसमें स्टारफिश की 30.68 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है। शेष 33.57 प्रतिशत शेयर नेक्सस इंडिया, ईबे सिंगापुर सर्विसेज, वंडरफुल स्टार, ड्यूनअर्न इन्वेस्टमेंट्स और पीआई ऑपर्च्युनिटीज फंड सहित सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं।
ऐसवेक्टर अपनी सहायक कंपनियों - स्नैपडील (ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस), यूनिकॉमर्स (ई-कॉमर्स इनेबलमेंट सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस) और स्टेलारो ब्रांड्स (उपभोक्ता ब्रांड) के माध्यम से एक एसेट-लाइट डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम संचालित करती है।
गोपनीय तरीके से दिया था दस्तावेज
कंपनी ने इस साल जुलाई में अपने आईपीओ के लिए गोपनीय तरीके से मसौदा दस्तावेज दाखिल किया था। सेबी ने 2022 में यह गोपनीय फाइलिंग प्रणाली शुरू की है, जो कंपनियों को लिस्टिंग के करीब आने तक विवरण सार्वजनिक किए बिना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) जमा करने की अनुमति देती है। यह तरीका जारीकर्ताओं को आईपीओ लाने से पहले बाजार की धारणा का आकलन करने की अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
कंपनी के नतीजे
गुड़गांव की इस कंपनी ने सितंबर 2025 को समाप्त छह महीने की अवधि के लिए 29.7 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 113.2 करोड़ रुपये के घाटे से कम है। इसी अवधि के दौरान राजस्व 181.2 करोड़ रुपये से 34.9 प्रतिशत बढ़कर 244.4 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2025 में घाटा पिछले वर्ष के 57.8 करोड़ रुपये के घाटे से बढ़कर 138.9 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इसी अवधि के दौरान राजस्व 379.8 करोड़ रुपये के मुकाबले 4 प्रतिशत बढ़कर 395 करोड़ रुपये हो गया।