SMS Pharmaceuticals share surged over 18 Percent today USFDA granted approval for reformulated Ranitidine tablets
अमेरिकी रेगुलेटर से दवा को मिली मंजूरी, रॉकेट सा उड़ा इस छोटी फार्मा कंपनी का शेयर

अमेरिकी रेगुलेटर से दवा को मिली मंजूरी, रॉकेट सा उड़ा इस छोटी फार्मा कंपनी का शेयर

संक्षेप:

एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर 18% से ज्यादा उछलकर 325 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में यह उछाल अमेरिकी रेगुलेटर USFDA की तरफ से एक दवा को मंजूरी मिलने के बाद आया है।

Wed, 26 Nov 2025 02:57 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्मॉलकैप कंपनी एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर रॉकेट सा उड़ गए हैं। एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर बुधवार को BSE में 18 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 325 रुपये पर पहुंच गए हैं। फार्मा कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल के बिल्कुल करीब जा पहुंचे हैं। एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयरों में यह उछाल अमेरिकी रेगुलेटर यूएस एफडीए (USFDA) की तरफ से एक दवा को मंजूरी मिलने के बाद आया है। एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर पांच साल में 265 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

इस दवा को मिली है USFDA से मंजूरी
अमेरिकी रेगुलेटर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (USFDA) ने एसएमएस फार्मास्युटिकल्स की पार्टनर कंपनी वीकेटी फार्मा की रीफॉर्म्युलेटेड रैनिटिडिन टैबलेट्स को अप्रूवल दिया है। 150 एमजी और 300 एमजी डोजेज के लिए यह मंजूरी दी है। रैनिटिडिन टैबलेट्स का इस्तेमाल गैस्ट्रो-ओसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज (GERD), पेप्टिक अल्सर और अत्यधिक स्टमक एसिड से जुड़े दूसरे इश्यूज को मैनेज करने में किया जाता है।

76% से ज्यादा बढ़ा है कंपनी का मुनाफा
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 76.4 पर्सेंट बढ़ा है। फार्मा कंपनी को सितंबर 2025 तिमाही में 25.14 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में एसएमएस फार्मास्युटिकल्स को 14.25 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। फार्मा कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 23.2 पर्सेंट बढ़कर 242.4 करोड़ रुपये रहा है, एक साल पहले की समान अवधि में यह 196.7 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एसएमएस फार्मास्युटिकल्स का इबिट्डा 48.34 करोड़ रुपये रहा है।

265% से ज्यादा चढ़ गए हैं कंपनी के शेयर
एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर पिछले पांच साल में 265 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर 27 नवंबर 2020 को 88.45 रुपये पर थे। फार्मा कंपनी के शेयर 26 नवंबर 2025 को 325 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले तीन साल में कंपनी के शेयरों में 280 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में एसएमएस फार्मास्युटिकल्स के शेयर 23 पर्सेंट उछल गए हैं।

