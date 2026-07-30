रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए शेयर, 2 दिन में 40% की तेजी, महिंद्रा का ट्रक-बस बिजनेस खरीद रही कंपनी

एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद एसएमएल महिंद्रा के शेयर रॉकेट सा उड़ रहे हैं। कंपनी के शेयर गुरुवार को BSE में 20 पर्सेंट की तूफानी तेजी के साथ 5478.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। एसएमएल महिंद्रा के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में बुधवार को भी 20 पर्सेंट की तेजी आई थी। एसएमएल महिंद्रा के शेयर 2 दिन में 40 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 100 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

SML महिंद्रा को ट्रक और बस बिजनेस बेच रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा

महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ने अपना ट्रक और बस बिजनेस अपनी सहायक कंपनी एसएमएल महिंद्रा को 525 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक सिंगल इकाई के तहत कंसॉलिडेट करना चाहती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोर्ड ने स्लम्प सेल बेसिस पर ट्रक और बस बिजनेस की सेल, ट्रांसफर और डिस्पोजल को मंजूरी दी है। एग्रीमेंट 7 अगस्त 2026 को या इससे पहले पूरा होने की उम्मीद है। वहीं, ट्रांजैक्शन 31 जनवरी 2027 तक पूरा हो सकता है। डील के तहत ट्रक और बस बिजनेस के एसेट्स, एंप्लॉयीज, लाइसेंस और लायबिलिटीज एसएमएल महिंद्रा को ट्रांसफर होगी।

2 दिन में 40% से ज्यादा उछल गए हैं एसएमएल महिंद्रा के शेयर

एसएमएल महिंद्रा (SML Mahindra) के शेयरों में 2 दिन में 40 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 28 जुलाई को 3807 रुपये पर बंद हुए थे। एसएमएल महिंद्रा के शेयर 30 जुलाई 2026 को 5478.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 62 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 2700.15 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर गुरुवार को 5478.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। 52 हफ्ते के निचले स्तर से एसएमएल महिंद्रा के शेयरों में 100% से अधिक की तेजी आई है।

5 साल में 815% उछल गए हैं कंपनी के शेयर

एसएमएल महिंद्रा (SML Mahindra) के शेयरों में पिछले 5 साल में 815 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 6 अगस्त 2021 को 598.90 रुपये पर थे। एसएमएल महिंद्रा के शेयर 30 जुलाई 2026 को 5478.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 666 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 425 पर्सेंट उछले हैं। दो साल में कंपनी के शेयरों में 154 पर्सेंट की तेजी आई है।