Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

19वीं बार डिविडेंड दे रही कंपनी, होगा 1 शेयर पर 23.50 रुपये का फायदा, रिकॉर्ड डेट तय

Apr 21, 2026 09:00 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

Dividend Stock: SML Mahindra Ltd ने एक बार फिर से डिविडेंड देने का फैसला किया है। कंपनी ने एक शेयर पर 23.50 रुपये का डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया है। इस डिविडेंड के लिए SML Mahindra Ltd ने रिकॉर्ड भी तय कर दिया है। 

19वीं बार डिविडेंड दे रही कंपनी, होगा 1 शेयर पर 23.50 रुपये का फायदा, रिकॉर्ड डेट तय

Dividend Stock: SML Mahindra Ltd ने 19वीं बार डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने एक शेयर पर 23.50 रुपये का डिविडेंड इस बार देने का फैसला किया है। इसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझा कर दी गई है। SML Mahindra Ltd ने डिविडेंड के लिए सोमवार को रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया है। बता दें, 1 साल में यह स्टॉक 100 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है।

ये भी पढ़ें:5 साल में 7113% का रिटर्न, अब 10 हिस्सों में बंटने जा रहा है स्टॉक

एक शेयर पर पर मिलेगा 23.50 रुपये का डिविडेंड (SML Mahindra Ltd Dividend history)

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी को बताया है कि वित्त वर्ष 2026 के लिए एक शेयर पर 235 प्रतिशत का डिविडेंड योग्य निवेशकों को दिया जाएगा। कंपनी ने हर एक शेयर पर 23.50 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया है। बता दें, इस डिविडेंड के लिए SML Mahindra Ltd ने 3 जुलाई 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी की 42वीं एनुअल जनरल मीटिंग 21 जुलाई 2026 को होगी।

ये भी पढ़ें:25% पर DA को बेसिक पे से मिलाना, अन्य भत्ता 3 गुना हो, पे कमिशन से बड़ी डिमांड

लगातार डिविडेंड दे रही है कंपनी

SML Mahindra Ltd ने 2001 में एक शेयर पर 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। वहीं, आखिरी बार कंपनी 2025 में एक्स-डिविडेंड ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर 18 रुपये का फायदा हुआ था।

शेयरों का प्रदर्शन रहा है शानदार (SML Mahindra Ltd share performance)

सोमवार को मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर यह स्टॉक 0.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 4324.90 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। 6 महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 52 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में यह स्टॉक 153 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 5341.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1513.05 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 6258 करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:8 दिन में 105% तक का रिटर्न, निवेशकों का पैसा दोगुना, शेयरों की मची है लूट

5 साल में 843% का रिटर्न

दो साल में SML Mahindra Ltd के शेयरों की कीमतों में 102 प्रतिशत और तीन साल में 335 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में यह स्टॉक 843 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। बता दें, 10 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले पोजीशनल निवेशकों को अबतक 372 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी? (SML Mahindra Ltd Share holdings)

दिसंबर तिमाही के शेयलहोल्डिंग के अनुसार कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 58.97 प्रतिशत है। वहीं, तब पब्लिक के पास 41.03 प्रतिशत हिस्सा था। पिछली तीन तिमाही से कंपनी के शेयरहोल्डिंग में कंपनी में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Dividend Stock Market Update Share Market अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,