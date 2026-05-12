मुस्कुराइये! आप इंडिया में हैं, वरना पेट्रोल-डीजल पाकिस्तान से अमेरिका तक हुआ महंगा
Petrol Diesel Price: 25 ऐसे देश हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 50 से 99 रुपये के बीच है। जबकि, 100 रुपये से ऊपर और 150 रुपये लीटर से नीचे वाले देशों की संख्या 72 है। इस लिस्ट में 150 रुपये से अधिक और 200 रुपये से कम वाले देशों की संख्या 41 है।
Petrol Diesel Price: मुस्कुराइए! आप इंडिया में हैं। ईरान युद्ध से पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल के लिए लोग तबाह हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया के लोग ही नहीं, देशवासी भी हैरान हैं कि भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े? आज भी भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल के इस्तेमाल को कम करने की जब अपील की, तब से यह कयास लगने शुरू हो गए कि क्या तेल को लेकर देश में बड़ा संकट है? क्या पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? इन सवालों के जवाब से पहले आइए जानें दुनिया में पेट्रोल के रेट क्या हैं...
ग्लोबल पेट्रोल प्राइस की ताजा लिस्ट में 25 ऐसे देश हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 50 से 99 रुपये के बीच है। जबकि, 100 रुपये से ऊपर और 150 रुपये लीटर से नीचे वाले देशों की संख्या 72 है। इस लिस्ट में 150 रुपये से अधिक और 200 रुपये से कम वाले देशों की संख्या 41 है। पेट्रोल की कीमत 200 रुपये लीटर से ऊपर और 300 से कम वाले कुल 22 है। केवल 2 देश ऐसे हैं, जहां पेट्रोल की कीमत 300 रुपये लीटर से ऊपर है।
कहां, कितना महंगा हुआ तेल
ग्लोबल पेट्र्रोल प्राइस डॉट कॉम के के मुताबिक लाओस में डीजल 149.7 प्रतिशत और पेट्रोल की कीमतों में 35.8 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतें 89.7 प्रतिशत और डीजल 112.7 प्रतिशत तक बढ़ गईं।
पाकिस्तान में भी पेट्रोल 54.9 प्रतिशत और श्रीलंका में 38.2 प्रतिशत महंगा हुआ है। न्यूजीलैंड में डीजल 88.6 प्रतिशत और पेट्रोल 30.7 प्रतिशत महंगा हुआ है। यूएई में पेट्रोल में 52.4 प्रतिशत और डीजल में 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में 44.5 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, यूरोपीय देशों में फ्रांस (20.9 प्रतिशत), बेल्जियम (25.3 प्रतिशत) और यूके (19.2 प्रतिशत) में बढ़ोतरी हुई है।
कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग
ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, ब्रेंट क्रूड तेल की कीमत 71 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 107 डॉलर पर पहुंच गई।
जहां दुनिया जल रही है, वहीं भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत रही। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दुनिया भर में उथल-पुथल के बावजूद भारत का ऊर्जा भंडार मजबूत है। देश के पास 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों की एलपीजी का 'रोलिंग स्टॉक' मौजूद है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें