SME स्टॉक में 2 महीने में 285% की तूफानी तेजी, विजय केडिया के पास 393100 शेयर

टेक डी साइबरसिक्योरिटी के शेयर IPO प्राइस के मुकाबले 285% से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 743.40 रुपये पर बंद हुए हैं। IPO में टेक डी साइबरसिक्योरिटी के शेयर का दाम 193 रुपये था।

SME स्टॉक टेक डी साइबरसिक्योरिटी (टेक डिफेंस लैब्स) में गजब की तेजी आई है। टेक डी साइबरसिक्योरिटी के शेयर दो महीने से कुछ ज्यादा समय में IPO प्राइस के मुकाबले 285 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। कंपनी के शेयर मंगलवार को NSE में 743.40 रुपये पर बंद हुए हैं। आईपीओ में टेक डी साइबरसिक्योरिटी के शेयर का दाम 193 रुपये था। कंपनी के शेयर 22 सितंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का टेक डी साइबरसिक्योरिटी पर बड़ा दांव है। केडिया के पास कंपनी के 3 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

पहले ही दिन दोगुना कर दिया था लोगों का पैसा

टेक डी साइबरसिक्योरिटी (TechD Cybersecurity) के आईपीओ में शेयर का दाम 193 रुपये था। कंपनी के शेयर 90 पर्सेंट फायदे के साथ 366.70 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 385 रुपये पर बंद हुए। टेक डी साइबरसिक्योरिटी के शेयरों ने पहले ही दिन निवेशकों का पैसा दोगुना कर दिया था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 सितंबर 2025 को खुला था और यह 17 सितंबर तक ओपन रहा।

विजय केडिया के पास हैं कंपनी के 3,93,100 शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय किशनलाल केडिया का टेक डी साइबरसिक्योरिटी पर बड़ा दांव है। विजय केडिया के पास कंपनी के 3,93,100 शेयर हैं। टेक डी साइबरसिक्योरिटी में केडिया की हिस्सेदारी 5.26 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा 20 सितंबर 2025 के मुताबिक है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 63.22 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 36.78 पर्सेंट है।