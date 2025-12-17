Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SME Stock TAC Infosec rallied 651 Percent company given 1 bonus Share Vijay kedia holds more than 27 lakh share
651% तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर का तोहफा, विजय केडिया का इस SME स्टॉक पर बड़ा दांव

651% तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर का तोहफा, विजय केडिया का इस SME स्टॉक पर बड़ा दांव

संक्षेप:

टीएसी इंफोसेक के शेयर IPO प्राइस के मुकाबले 651% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर भी दे चुकी है। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया के पास कंपनी के 27 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

Dec 17, 2025 08:48 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल SME स्टॉक टीएसी इंफोसेक ने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टीएसी इंफोसेक के शेयर बुधवार को NSE में 799.90 रुपये पर बंद हुए हैं। टीएसी इंफोसेक के शेयर 20 महीने में अपने IPO प्राइस के मुकाबले 651 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को फ्री शेयर (बोनस शेयर) का भी तोहफा दिया है। टीएसी इंफोसेक पर विजय केडिया का बड़ा दांव है। केडिया फैमिली के पास कंपनी के 27 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 27,72,200 शेयर
केडिया फैमिली का टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है। दिग्गज इनवेस्टर विजय किशनलाल केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 20,07,200 शेयर हैं। टीएसी इंफोसेक में विजय केडिया की 9.58 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित विजय केडिया के पास कंपनी के 7,65,000 शेयर हैं। यानी, केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 27,72,200 शेयर हैं। कंपनी में केडिया फैमिली की हिस्सेदारी 13.23 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा 17 अक्टूबर 2025 तक का है।

ये भी पढ़ें:70 रुपये का शेयर पहुंच सकता है ₹100 के पार, बंपर लिस्टिंग का इशारा कर रहा GMP

IPO में 106 रुपये था टीएसी इंफोसेक के शेयर का दाम
आईपीओ में टीएसी इंफोसेक के शेयर का दाम 106 रुपये था। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 27 मार्च 2024 को खुला था और यह 2 अप्रैल तक ओपन रहा। टीएसी इंफोसेक के शेयर 5 अप्रैल 2024 को तगड़े मुनाफे के साथ 290 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 304.50 रुपये पर बंद हुए। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ टोटल 422.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

ये भी पढ़ें:ओला के शेयरों का बुरा हाल, 65% से ज्यादा टूटे, मालिक ने बेचे हैं कंपनी के शेयर

1 पर 1 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
टीएसी इंफोसेक (TAC Infosec) अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर का भी तोहफा दे चुकी है। मल्टीबैगर कंपनी ने अपने निवेशकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं। यानी, कंपनी ने हर शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा है। कंपनी के शेयर 15 अक्टूबर 2025 को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट पर थे।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Bonus Share
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।