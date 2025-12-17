651% तूफानी तेजी, 1 पर 1 फ्री शेयर का तोहफा, विजय केडिया का इस SME स्टॉक पर बड़ा दांव

संक्षेप: टीएसी इंफोसेक के शेयर IPO प्राइस के मुकाबले 651% से ज्यादा चढ़ गए हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में बोनस शेयर भी दे चुकी है। दिग्गज इनवेस्टर विजय केडिया के पास कंपनी के 27 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

दिग्गज निवेशक विजय केडिया के पोर्टफोलियो में शामिल SME स्टॉक टीएसी इंफोसेक ने शेयरधारकों को छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। टीएसी इंफोसेक के शेयर बुधवार को NSE में 799.90 रुपये पर बंद हुए हैं। टीएसी इंफोसेक के शेयर 20 महीने में अपने IPO प्राइस के मुकाबले 651 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को फ्री शेयर (बोनस शेयर) का भी तोहफा दिया है। टीएसी इंफोसेक पर विजय केडिया का बड़ा दांव है। केडिया फैमिली के पास कंपनी के 27 लाख से ज्यादा शेयर हैं।

केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के 27,72,200 शेयर

केडिया फैमिली का टीएसी इंफोसेक पर बड़ा दांव है। दिग्गज इनवेस्टर विजय किशनलाल केडिया के पास टीएसी इंफोसेक के 20,07,200 शेयर हैं। टीएसी इंफोसेक में विजय केडिया की 9.58 पर्सेंट हिस्सेदारी है। वहीं, विजय केडिया के बेटे अंकित विजय केडिया के पास कंपनी के 7,65,000 शेयर हैं। यानी, केडिया फैमिली के पास टीएसी इंफोसेक के टोटल 27,72,200 शेयर हैं। कंपनी में केडिया फैमिली की हिस्सेदारी 13.23 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा 17 अक्टूबर 2025 तक का है।

IPO में 106 रुपये था टीएसी इंफोसेक के शेयर का दाम

आईपीओ में टीएसी इंफोसेक के शेयर का दाम 106 रुपये था। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 27 मार्च 2024 को खुला था और यह 2 अप्रैल तक ओपन रहा। टीएसी इंफोसेक के शेयर 5 अप्रैल 2024 को तगड़े मुनाफे के साथ 290 रुपये पर लिस्ट हुए थे। लिस्टिंग वाले ही दिन कंपनी के शेयर उछाल के साथ 304.50 रुपये पर बंद हुए। टीएसी इंफोसेक का आईपीओ टोटल 422.03 गुना सब्सक्राइब हुआ था।