6 दिन में 155% चढ़ गया यह SME स्टॉक, विजय केडिया के पास हैं 350000 से ज्यादा शेयर

संक्षेप: 6 दिन में ही एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर अपने IPO प्राइस के मुकाबले 155% उछल गए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 12 दिसंबर को 356.35 रुपये पर बंद हुए हैं।

SME स्टॉक एक्साटो टेक्नोलॉजीज में तूफानी तेजी जारी है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 356.35 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक्साटो टेक्नोलॉजीज, शेयर बाजार में नई-नवेली कंपनी है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 5 दिसंबर 2025 को बाजार में लिस्ट हुए हैं। 6 ट्रेडिंग सेशन में ही कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के मुकाबले 155 पर्सेंट उछल गए हैं। आईपीओ में एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर का दाम 140 रुपये था। दिग्गज निवेशक विजय केडिया का भी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर दांव है।

विजय केडिया के पास कंपनी के 3,50,436 शेयर

दिग्गज इनवेस्टर विजय किशनलाल केडिया ने SME कंपनी एक्साटो टेक्नोलॉजीज पर बड़ा दांव लगाया हुआ है। विजय केडिया के पास एक्साटो टेक्नोलॉजीज के 3,50,436 शेयर हैं। कंपनी में केडिया की हिस्सेदारी 3.48 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है। एक्साटो टेक्नोलॉजीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 54.73 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.27 पर्सेंट है।

पहले ही दिन दोगुना हो गया था निवेशकों का पैसा

एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies) के शेयरों ने लिस्टिंग पर बंपर रिटर्न दिया था। कंपनी के शेयर 5 दिसंबर को लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 140 रुपये था। वहीं, एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर 90 पर्सेंट फायदे के साथ 266 रुपये पर बाजार में लिस्ट हुए। लिस्टिंग के ठीक बाद कंपनी के शेयर 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 279.30 रुपये पर बंद हुए। इश्यू प्राइस के मुकाबले एक्साटो टेक्नोलॉजीज के शेयर पहले ही दिन 100 पर्सेंट चढ़ गए हैं।