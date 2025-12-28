पहले ही दिन 7 गुना सब्सक्राइब हुआ यह IPO, लिस्टिंग पर 83% मुनाफे का दे रहा संकेत
E to E Transportation Infrastructure IPO: ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ निवेशकों के बीच जबरदस्त चर्चा में है। यह आईपीओ 26 दिसंबर 2025 को खुला है और 30 दिसंबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹164 से ₹174 प्रति शेयर तय किया है। यह पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है, जिसके जरिए कंपनी ₹84 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है। यह आईपीओ NSE के SME Emerge प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी को लेकर बाजार में अच्छी-खासी उत्सुकता देखने को मिल रही है।
क्या चल रहा GMP
आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी काफी तेज़ माहौल है। बाजार के जानकारों के मुताबिक, ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चरके शेयर ग्रे मार्केट में ₹145 के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर यही ट्रेंड बना रहता है तो लिस्टिंग के दिन निवेशकों को 83 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा मिल सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम आधिकारिक नहीं होता, लेकिन इससे निवेशकों की उम्मीदों का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है।
जबरदस्त हुआ है सब्सक्रिप्शन
सब्सक्रिप्शन के पहले ही दिन इस आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहले दिन के अंत तक यह इश्यू कुल मिलाकर 7.42 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही, जो 9.57 गुना भर गई। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का हिस्सा 5.26 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि QIB कैटेगरी में अभी थोड़ा कम उत्साह दिखा और यह 0.90 गुना ही भर पाई। इस आईपीओ में एक लॉट में 800 शेयर रखे गए हैं, यानी रिटेल निवेशकों को अच्छी रकम के साथ आवेदन करना होगा।
कंपनी का कारोबार
कंपनी के फाइनेंशियल प्रदर्शन की बात करें तो ई टू ई ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ने FY25 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है। साल-दर-साल आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 47% बढ़ा है, जबकि मुनाफा (PAT) में 36% की बढ़ोतरी हुई है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) करीब 12.75% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (RoCE) लगभग 15.70% रहा। कंपनी पर कर्ज भी काबू में है, जिसका डेट-इक्विटी रेशियो 0.57 है। आईपीओ का अलॉटमेंट 31 दिसंबर 2025 को संभावित है और शेयरों की लिस्टिंग 2 जनवरी 2026 को हो सकती है।