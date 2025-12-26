Hindustan Hindi News
आखिरी दिन इस IPO पर टूट पड़े लोग, 111 गुना से अधिक दांव, दोगुना से ज्यादा बढ़ गया GMP

संक्षेप:

धारा रेल प्रोजेक्ट्स का IPO टोटल 111.90 गुना सब्सक्राइब हुआ है। शुरुआती दो दिन में कंपनी के IPO पर 5.02 गुना दांव लगा था। धारा रेल प्रोजेक्ट्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है।

Dec 26, 2025 06:00 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
SME रेल कंपनी धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ पर लोग टूट पड़े हैं। सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन शुक्रवार 26 दिसंबर को धारा रेल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स का आईपीओ टोटल 111.90 गुना सब्सक्राइब हुआ है। शुरुआती दो दिन में कंपनी के आईपीओ पर 5.02 गुना दांव लगा था। ग्रे मार्केट में भी कंपनी के शेयर दहाड़ रहे हैं। धारा रेल प्रोजेक्ट्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 23 दिसंबर 2025 को खुला था।

दोगुना से ज्यादा बढ़ गया शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम
आईपीओ में धारा रेल प्रोजेक्ट्स के शेयर का दाम 126 रुपये है। इधर, कंपनी के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) बुधवार 24 दिसंबर को 10 रुपये था, जो कि शुक्रवार 26 दिसंबर को बढ़कर 23 रुपये पर पहुंच गया है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से धारा रेल प्रोजेक्ट्स के शेयर 149 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। कंपनी के शेयर बुधवार 31 दिसंबर को बाजार में लिस्ट होंगे। धारा रेल प्रोजेक्ट्स के शेयर NSE के SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 50 करोड़ रुपये तक का था।

क्या करती है कंपनी
धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की शुरुआत साल 2010 में हुई है। धारा रेल प्रोजेक्ट्स एक ISO 9001: 2025 सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी रेलवे रोलिंग स्टॉक सिस्टम्स के लिए एनुअल मेंटीनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपेयर सर्विसेज उपलब्ध कराती है। कंपनी वंदे भारत समेत सभी तरह की ट्रेनों में ट्रेन लाइटिंग सिस्टम्स का एनुअल मेंटीनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स और रिपेयर्स सर्विसेज देती है।

IPO पर लगा है 111.90 गुना दांव
धारा रेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आईपीओ (Dhara Rail Projects IPO) पर टोटल 111.90 गुना दांव लगा है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 97.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 199.41 गुना दांव लगा। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 71.30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक 2 लॉट के लिए ही दांव लगा सकते थे। आईपीओ की 2 लॉट में 2000 शेयर थे। यानी, 2 लॉट के लिए आम निवेशकों को 2,52,000 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

