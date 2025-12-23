SME कंपनी ने मजबूरी में बदला मन, वापस लिया अपना IPO, सिर्फ 62% लगा था दांव

संक्षेप: SME कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज ने निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी की वजह से अपना IPO वापस ले लिया है। फाइटोकेम रेमेडीज के IPO को सिर्फ 62% सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी का आईपीओ अंडरसब्सक्राइब्ड रहा।

जम्मू स्थित पैकेजिंग कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज ने अपना आईपीओ वापस ले लिया है। निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी की वजह से SME कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज को अपना IPO वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फाइटोकेम रेमेडीज के आईपीओ को सिर्फ 62 पर्सेंट सब्सक्रिप्शन मिला था। IPO के लिए केवल 797 एप्लीकेशंस आईं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 18 दिसंबर 2025 को खुला था। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 38 करोड़ रुपये तक का था।

इस वजह से वापस लिया IPO

फाइटोकेम रेमेडीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन सुराना ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है, 'कंपनी के मैनेजमेंट ने इश्यू वापस लेने का फैसला लिया है। बाजार की प्रतिकूल स्थितियां और कैपिटल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव ओवरऑल इनवेस्टर सेंटीमेंट पर असर डाल रहा है, इसी को देखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। इसी क्रम में कंपनी अब इश्यू पर आगे नहीं बढ़ेगी।' फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 22 दिसंबर तक खुला था।

IPO के लिए लगीं केवल 797 बिड्स

सोमवार 22 दिसंबर 2025 को 3 दिन की बिडिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइटोकेम रेमेडीज के आईपीओ (Phytochem Remedies IPO) को करीब 23.1 लाख शेयरों के लिए 797 बिड्स मिलीं और करीब 22.63 करोड़ रुपये के लिए दांव लगा। यानी, फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ करीब 62 पर्सेंट ही सब्सक्राइब हुआ। फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ अंडरसब्सक्राइब्ड रहा है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। फाइटोकेम रेमेडीज के शेयरों की लिस्टिंग BSE के SME प्लेटफॉर्म पर 26 दिसंबर को होनी थी। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस पर ही ट्रेड कर रहे थे। यानी, इनवेस्टर्स फ्लैट लिस्टिंग की उम्मीद लगाए थे।