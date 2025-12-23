Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SME Company Phytochem Remedies withdraws its IPO due to undersubscription
SME कंपनी ने मजबूरी में बदला मन, वापस लिया अपना IPO, सिर्फ 62% लगा था दांव

SME कंपनी ने मजबूरी में बदला मन, वापस लिया अपना IPO, सिर्फ 62% लगा था दांव

संक्षेप:

SME कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज ने निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी की वजह से अपना IPO वापस ले लिया है। फाइटोकेम रेमेडीज के IPO को सिर्फ 62% सब्सक्रिप्शन मिला था। कंपनी का आईपीओ अंडरसब्सक्राइब्ड रहा।

Dec 23, 2025 04:14 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

जम्मू स्थित पैकेजिंग कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज ने अपना आईपीओ वापस ले लिया है। निवेशकों की कमजोर दिलचस्पी की वजह से SME कंपनी फाइटोकेम रेमेडीज को अपना IPO वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। फाइटोकेम रेमेडीज के आईपीओ को सिर्फ 62 पर्सेंट सब्सक्रिप्शन मिला था। IPO के लिए केवल 797 एप्लीकेशंस आईं। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 18 दिसंबर 2025 को खुला था। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 38 करोड़ रुपये तक का था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस वजह से वापस लिया IPO
फाइटोकेम रेमेडीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन सुराना ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है, 'कंपनी के मैनेजमेंट ने इश्यू वापस लेने का फैसला लिया है। बाजार की प्रतिकूल स्थितियां और कैपिटल मार्केट में जारी उतार-चढ़ाव ओवरऑल इनवेस्टर सेंटीमेंट पर असर डाल रहा है, इसी को देखते हुए मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। इसी क्रम में कंपनी अब इश्यू पर आगे नहीं बढ़ेगी।' फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए सोमवार 22 दिसंबर तक खुला था।

ये भी पढ़ें:140 रुपये से ₹400 के पार यह नया-नवेला शेयर, केडिया के पास 3 लाख से ज्यादा शेयर

IPO के लिए लगीं केवल 797 बिड्स
सोमवार 22 दिसंबर 2025 को 3 दिन की बिडिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद फाइटोकेम रेमेडीज के आईपीओ (Phytochem Remedies IPO) को करीब 23.1 लाख शेयरों के लिए 797 बिड्स मिलीं और करीब 22.63 करोड़ रुपये के लिए दांव लगा। यानी, फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ करीब 62 पर्सेंट ही सब्सक्राइब हुआ। फाइटोकेम रेमेडीज का आईपीओ अंडरसब्सक्राइब्ड रहा है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। फाइटोकेम रेमेडीज के शेयरों की लिस्टिंग BSE के SME प्लेटफॉर्म पर 26 दिसंबर को होनी थी। अनऑफिशियल ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर इश्यू प्राइस पर ही ट्रेड कर रहे थे। यानी, इनवेस्टर्स फ्लैट लिस्टिंग की उम्मीद लगाए थे।

ये भी पढ़ें:दनादन अपर सर्किट मार रहे डिफेंस कंपनी के शेयर, DRDO से मिली है बड़ी मंजूरी

IPO में 98 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
फाइटोकेम रेमेडीज (Phytochem Remedies) के आईपीओ में शेयर का दाम 98 रुपये था। फाइटोकेम रेमेडीज का प्री-आईपीओ मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 115 करोड़ रुपये था। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू था। फाइटोकेम रेमेडीज की शुरुआत साल 2002 में हुई है। फाइटोकेम रेमेडीज कॉरगैटड बॉक्सेज और कॉरगैटड बोर्ड सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरर है। फाइटोकेम रेमेडीज (इंडिया) लिमिटेड प्राथमिक रूप से फूड एंड बेवरेजेज, एफएमसीजी, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्युटिकल्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की जरूरतें पूरी करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।